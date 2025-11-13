Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı, hangi takım? 13 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:21 Son Güncelleme: 13.11.2025 22:22

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. 13 Kasım Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda hangi yarışmacının kazanacağı ve eleme adaylarının kimler olacağı merak ediliyor. Yarışmanın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Peki, 13 Kasım Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi bu hafta da nefesleri kesti. 13 Kasım Perşembe akşamı oynanan oyun sonrası kazanan ve eleme adayı olan isimler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yarışmacıların performansları ve jüri kararlarıyla belirlenen son durum, MasterChef takipçilerini ekrana kilitledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 3. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

