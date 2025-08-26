Haberler Yaşam Haberleri Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 26 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı
Giriş Tarihi: 26.8.2025 21:06

MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Dün akşam Eylül ve Çağlar’ın kaptanlığında kurulan takımlar, zeytinyağlı yemeklerle hünerlerini sergilemek için mücadeleye çıkıyor. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlık kazanırken diğer takım eleme potası için yarışacak ve iki kişiyi eleme potasına gönderecek. Peki, 26 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? İşte haftanın 1. ve 2. eleme adayları.

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dün akşam Eylül ve Çağlar'ın kaptanlığında kurulan takımlar, zeytinyağlı yemekler hazırlayarak jüri karşısına çıkacak. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlık kazanacak, diğer takım eleme potasına gidecek ve iki yarışmacı risk altında olacak. Peki, 26 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? İşte eleme adayları.

26 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Ağustos Salı günü Masterchef yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam takımlar en iyi zeytinyağlı yemekleri yapmak için yarışıyor. Kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF KİM DOKUNULMAZ OLDU?

Kazanan takımdan bir isim dokunulmaz olurken iki isimde eleme potasına gidiyor. İlk oyunda dokunulmazlık kazanan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları belli olunca habere eklenecektir.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan

KIRMIZI TAKIM

Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem

