Masterchef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 26 Ağustos Masterchef eleme adayı kim oldu? Haftanın ilk eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dün akşam Eylül ve Çağlar'ın kaptanlığında kurulan takımlar, zeytinyağlı yemekler hazırlayarak jüri karşısına çıkacak. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlık kazanacak, diğer takım eleme potasına gidecek ve iki yarışmacı risk altında olacak. Peki, 26 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? İşte eleme adayları.