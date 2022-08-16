TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde jüri şeflerin liderliğinde ana kadro mücadelesi yaşandı. Zorlu 2 etabı içeren oyunlarda Ali Nazik yemeği ve Armut ürünüyle en başarılı yemekleri ortaya koyan yarışmacılardan 1 tanesi bugünü ana kadroya girerek tamamladı. Yarışmayı takip edenler ise MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı? soruları üzerinden detaylarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacı ve tüm bilgiler şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye son bölümde final turunda kozlarını paylaşan yarışmacıların arasındaki ana kadro mücadelesi ekranlara yansıdı.
Ali Nazik yemeğini verilen süre içerisinde hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan yarışmacılardan yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı isimler seçilerek 2. Etaba geçildi.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2. Etaba geçmeye hak kazanan yarışmacılar bu kez Armut ana ürünüyle yaratıcı bir yemek hazırlamak için tezgah başına tekrar geçti. Zorlu ürünle en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterirken, verilen sürenin sonuna gelinmesiyle yarışmacılar tadım için şeflerin karşısına çıktı.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonucunda armut meyvesiyle en başarılı ve yaratıcı ürünü çıkaran isim Burak oldu.