TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde jüri şeflerin liderliğinde ana kadro mücadelesi yaşandı. Zorlu 2 etabı içeren oyunlarda Ali Nazik yemeği ve Armut ürünüyle en başarılı yemekleri ortaya koyan yarışmacılardan 1 tanesi bugünü ana kadroya girerek tamamladı. Yarışmayı takip edenler ise MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı? soruları üzerinden detaylarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacı ve tüm bilgiler şöyle;