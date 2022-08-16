Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 15 Ağustos MasterChef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 00:17 Son Güncelleme: 16.8.2022 00:18

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 15 Ağustos MasterChef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan 2 etaplı oyunda ana kadroya girebilmek için mücadele verdi. Ali Nazik yemeği ve Armut ana ürünüyle yapılan yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sunan yarışmacılardan en başarılı ürüne imza atan bu sezonun ana kadrosuna girmeye hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detaylara ilişkin MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika detayları.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 15 Ağustos MasterChef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde jüri şeflerin liderliğinde ana kadro mücadelesi yaşandı. Zorlu 2 etabı içeren oyunlarda Ali Nazik yemeği ve Armut ürünüyle en başarılı yemekleri ortaya koyan yarışmacılardan 1 tanesi bugünü ana kadroya girerek tamamladı. Yarışmayı takip edenler ise MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı? soruları üzerinden detaylarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye ana kadroya giren yarışmacı ve tüm bilgiler şöyle;



Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye son bölümde final turunda kozlarını paylaşan yarışmacıların arasındaki ana kadro mücadelesi ekranlara yansıdı.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümün ana kadro oyununun ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği Ali Nazik yemeğini en başarılı yapan olmak için tezgah başına geçildi. Yarışmacılar verilen süre içerisinde kıran kırana mücadele etti.



MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Ali Nazik yemeğini verilen süre içerisinde hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan yarışmacılardan yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı isimler seçilerek 2. Etaba geçildi.



Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2. Etaba geçmeye hak kazanan yarışmacılar bu kez Armut ana ürünüyle yaratıcı bir yemek hazırlamak için tezgah başına tekrar geçti. Zorlu ürünle en başarılı ve yaratıcı yemeği hazırlamak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini gösterirken, verilen sürenin sonuna gelinmesiyle yarışmacılar tadım için şeflerin karşısına çıktı.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonucunda armut meyvesiyle en başarılı ve yaratıcı ürünü çıkaran isim Burak oldu.

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 15 Ağustos MasterChef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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