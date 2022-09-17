Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 17.9.2022 01:00 Son Güncelleme: 17.9.2022 01:00

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin 16 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlara Somer Şef tarafından masterclass eğitimi verildi. Eğitimin ardından yapılan ödül oyununda en başarılı ürün çıkaran yarışmacı kazanan isim oldu. Yarışmayla ilgili detayları merak edenler ise "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları Somer Şef'in restoranında masterclass eğitimi aldı. Eğitimin ardından yarışmacılar arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu oynandı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef masterclass oyunu kazananı ve diğer tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Somer Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına masterclass eğitimi verildi.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

Eğitimde Somer Şef'ten mutfak sanatlarına dair pek çok konuda önemli bilgiler öğrenen yarışmacılar, eğitim sonrasında masterclass'da öğrendiklerini uygulayacakları ödül oyunu için tezgah başına geçti.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen süre içerisinde en başarılı ürünü çıkarmak için tüm hünerlerini gösteren yarışmacılardan sadece bir tanesi en başarılı tabağı çıkarmayı başardı.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef son bölümde oynanan masterclass ödül oyunu mücadelesinde kazanan isim Görkem oldu.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

BÜŞRA (Kaptan)
ÇAĞATAY
TAYFUN
GAMZE
KAAN
GÖRKEM
BURAK KAYA
SERPİLAY
BURAK

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

BARIŞ (Kaptan)
METİN
KIVANÇ
VURAL
YAĞIZ
ATİKE
MELİH
FATMA NUR

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 16 Eylül MasterChef masterclass’ı kim kazandı, ödülü kim aldı?
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