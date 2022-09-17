TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları Somer Şef'in restoranında masterclass eğitimi aldı. Eğitimin ardından yarışmacılar arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu oynandı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef masterclass oyunu kazananı ve diğer tüm detaylar şöyle;