TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları Somer Şef'in restoranında masterclass eğitimi aldı. Eğitimin ardından yarışmacılar arasında kıran kırana geçen bir ödül oyunu oynandı. Yarışmayı takip edenler ise detayları öğrenmek isteyerek "MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef masterclass oyunu kazananı ve diğer tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Somer Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına masterclass eğitimi verildi.
Eğitimde Somer Şef'ten mutfak sanatlarına dair pek çok konuda önemli bilgiler öğrenen yarışmacılar, eğitim sonrasında masterclass'da öğrendiklerini uygulayacakları ödül oyunu için tezgah başına geçti.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen süre içerisinde en başarılı ürünü çıkarmak için tüm hünerlerini gösteren yarışmacılardan sadece bir tanesi en başarılı tabağı çıkarmayı başardı.
MasterChef son bölümde oynanan masterclass ödül oyunu mücadelesinde kazanan isim Görkem oldu.
BÜŞRA (Kaptan)
ÇAĞATAY
TAYFUN
GAMZE
KAAN
GÖRKEM
BURAK KAYA
SERPİLAY
BURAK