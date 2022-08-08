MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde dün ekranlara gelen son bölümde yedeklere kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. Mehmet,Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan oyunların ardından yedek kadroya kalan yarışmacılar belli olurken yarışmanın izleyicileri "MasterChef kim kazandı, yedeklere kimler kaldı?" merak ederek araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEKLERE KİMLER KALDI?

MasterChef yedeklere kalan isimler ve tüm detaylar şöyle;