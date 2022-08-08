Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 01:03 Son Güncelleme: 8.8.2022 01:03

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma 2022 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana ve yedek kadroya girmek isteyen yarışmacılar Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini en başarılı şekilde yapmak için tezgah başında kozlarını paylaşıyor. 7 Ağustos Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde mücadele veren ve yedeklere kalmayı başaran isimler belli olurken yarışmayı takip edenler “MasterChef kim kazandı, yedeklere kimler kaldı?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, yedeklere kimler kaldı? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde dün ekranlara gelen son bölümde yedeklere kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. Mehmet,Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan oyunların ardından yedek kadroya kalan yarışmacılar belli olurken yarışmanın izleyicileri "MasterChef kim kazandı, yedeklere kimler kaldı?" merak ederek araştırmalarını yoğunlaştırıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEKLERE KİMLER KALDI?

MasterChef yedeklere kalan isimler ve tüm detaylar şöyle;



TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 son bölümde yarışmacılar yedeklere kalan isimler arasında yer almak için tezgah başında geçti.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

İmam Bayıldı gibi Türk mutfağının sevilen yemeklerinin yer aldığı aşamalarda hazırlanan ürünler, Jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sunuldu. Yapılan tadımların ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırlayan isimler yedek kadroya alındı.



MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER KALDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırladıkları değerlendirilerek yedek kadroya alınan isimler şöyle;

1-DOĞUKAN

2-ATİKE

3-BAŞAR

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?
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