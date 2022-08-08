MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde dün ekranlara gelen son bölümde yedeklere kalacak yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. Mehmet,Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan oyunların ardından yedek kadroya kalan yarışmacılar belli olurken yarışmanın izleyicileri "MasterChef kim kazandı, yedeklere kimler kaldı?" merak ederek araştırmalarını yoğunlaştırıyor.
MasterChef yedeklere kalan isimler ve tüm detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 son bölümde yarışmacılar yedeklere kalan isimler arasında yer almak için tezgah başında geçti.
İmam Bayıldı gibi Türk mutfağının sevilen yemeklerinin yer aldığı aşamalarda hazırlanan ürünler, Jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sunuldu. Yapılan tadımların ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırlayan isimler yedek kadroya alındı.
Acun Ilıcalı yapımcılığı ve Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan 2022 MasterChef Türkiye son bölümde jüri şefler tarafından en başarılı ürünleri hazırladıkları değerlendirilerek yedek kadroya alınan isimler şöyle;
1-DOĞUKAN
2-ATİKE
3-BAŞAR