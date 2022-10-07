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Giriş Tarihi: 7.10.2022 23:18 Son Güncelleme: 7.10.2022 23:18

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye’nin 7 Ekim 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacıları arasında masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan masterclass oyununda en başarılı ürünlere imza atan yarışmacı kazanan taraf oldu. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için “MasterChef kim kazandı, masterclass ödül oyununu hangi yarışmacı aldı?” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, masterclass ödül oyununu hangi yarışmacı aldı? sorularının yanıtları ve tüm son dakika detaylar.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarına jüri şefler tarafında verilen masterclass eğitimi sonrası ödül oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda en başarılı tabağı ve ürünü hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. Oyunda başarılı olan ismi öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak "MasterChef kim kazandı, masterclass ödül oyununu hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, MASTERCLASS ÖDÜL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI ALDI?

7 Ekim Masterclass oyunu kazanan isim ve merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;



TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarına Mehmet Şef'in restoranında masterclass eğitimi verildi.



MasterClass eğitiminde Mehmet Şef'ten kandil simidi yapımının inceliklerini öğrenen ana kadro yarışmacıları uygulamalı olarak kandil simidi pişirdi.



MasterChef son bölümde Mehmet Şef tarafından verilen masterclass'ın ardından stüdyoya geri dönen yarışmacılar. MasterClass'ta öğrendiklerini uygulamak amacıyla oynanan bir ödül oyununda tezgah başında kozlarını paylaştı.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan masterclass oyununda kandil simidi yapmak için büyük çaba gösteren yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları simitleri jüri şeflerin tadımına sundu.



MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNUNU KİM KAZANDI?

2 etaplı oynana Masterclass oyununda kazanan, soru oyununun ardından yapılan finalde Elbasan Tava yemeğini en başarılı hazırlayan yarışmacı olacak. Kazanan isim belli olduğunda tüm bilgiler burada olacak.



MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterClass eğitimi sonrasında yapılan ödül oyununda kazananın alacağı ödül merak konusu oldu. Mehmet Şef Masterclass finalinde kazanan isme hediye çeki verileceğini açıkladı.



BU HAFTA MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrası potaya giren isimler şöyle oldu.

  1. METİN
  2. TOLGA
  3. GAMZE
  4. TAYFUN
  5. BURAK REVANBAHŞ
  6. ŞULE



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • ATİKE
  • YAĞIZ
  • TOLGA
  • SERPİLAY
  • FATMA NUR



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • BURAK REVANBAHŞ (Kaptan)
  • GAMZE
  • TAYFUN
  • GÖRKEM
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • AYAZ
  • ŞULE
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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?
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