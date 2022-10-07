MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarına jüri şefler tarafında verilen masterclass eğitimi sonrası ödül oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda en başarılı tabağı ve ürünü hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. Oyunda başarılı olan ismi öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak "MasterChef kim kazandı, masterclass ödül oyununu hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, MASTERCLASS ÖDÜL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI ALDI?

7 Ekim Masterclass oyunu kazanan isim ve merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;