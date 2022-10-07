MasterChef kim kazandı? TV8 ile 7 Ekim 2022 MasterChef masterclass ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarına jüri şefler tarafında verilen masterclass eğitimi sonrası ödül oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda en başarılı tabağı ve ürünü hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. Oyunda başarılı olan ismi öğrenmek isteyen izleyiciler yoğun olarak "MasterChef kim kazandı, masterclass ödül oyununu hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.
7 Ekim Masterclass oyunu kazanan isim ve merak edilen tüm son dakika detayları şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacılarına Mehmet Şef'in restoranında masterclass eğitimi verildi.
MasterChef son bölümde Mehmet Şef tarafından verilen masterclass'ın ardından stüdyoya geri dönen yarışmacılar. MasterClass'ta öğrendiklerini uygulamak amacıyla oynanan bir ödül oyununda tezgah başında kozlarını paylaştı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan masterclass oyununda kandil simidi yapmak için büyük çaba gösteren yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları simitleri jüri şeflerin tadımına sundu.
2 etaplı oynana Masterclass oyununda kazanan, soru oyununun ardından yapılan finalde Elbasan Tava yemeğini en başarılı hazırlayan yarışmacı olacak. Kazanan isim belli olduğunda tüm bilgiler burada olacak.
MasterClass eğitimi sonrasında yapılan ödül oyununda kazananın alacağı ödül merak konusu oldu. Mehmet Şef Masterclass finalinde kazanan isme hediye çeki verileceğini açıkladı.
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrası potaya giren isimler şöyle oldu.