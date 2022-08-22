Masterchef Kıvanç kimdir? 2022 Masterchef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 7 yıldır yemek sektörü içerisinde yer alıyor. Aşçılık yapan yarışmacı 31 yaşında.

Yaptığı yemeklerle başarı elde eden yarışmacı ana kadroya seçilen 16. Kişi oldu.