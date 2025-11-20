MasterChef konuğu Elena Clemente kimdir, kaç yaşında? İşte İstanbul İtalya Başkonsolosu hakkında detaylar

ELENA CLEMENTE KİMDİR?

İtalya Başkonsolosu Elena Clemente 1975 yılında Pordenone'de dünyaya geldi.

Trieste Üniversitesi'nin uluslararası ve diplomatik bilimler bölümünden mezun oldu ve 2002 yılında diplomatik kariyerine başladı. Yurtdışındaki ilk görevi Buenos Aires'te oldu. 2008 yılında Arjantin ofisinde Konsolosluk görevini yürüttü ve ekim 2010'da Kabil'e birinci sekreter olarak atandığında bu görevinden ayrıldı.

