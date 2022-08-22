Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Melih Berkay Gündüz yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Melih kimdir? Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
MasterChef 2022'ye Karabük'ten katılan Melih Berkay Gündüz, 21 yaşındadır.
Geçtiğimiz sezonda da Masterchef kadrosuna katılan Melih, ilk turda 'Geçen sene yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim.' sözleriyle iddiasını göstermiştir.
Bu sene şampiyon olmak istediğini belirten ve ana kadroya giren 6. yarışmacı olan Melih Berkay Gündüz'ün performansı merak edilenler arasında yer almaktadır