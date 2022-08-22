Masterchef ana kadroya giren isimler teker teker önlüklerini kaptı. Ana kadroda yer alan isimler arasında Melih Berkay Gündüz yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı böylece hayatımıza yeni isimler katmaya devam ediyor. Peki Masterchef Melih kimdir? Melih Berkay Gündüz kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?