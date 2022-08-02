Masterchef Metin kimdir? 2022 Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında?

Masterchef Metin 2022 kadrosuna giren ilk isim olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşçılık mesleği ile ilgilenen yarışmacı daha önce de konuyla ilgili derece elde etmiş bir isim. Geçtiğimiz bölümde 3. Turda yarışan kadronun ilk ismi başarısı ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Masterchef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Masterchef Metin Yavuz hakkında merak edilenler…
MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?
24 yaşındaki yarışmacı aslen Bolu Mengenli. 2019 yılında Genç Şefler Yarışması'nda birincilik elde eden yarışmacı 2014 yılından bu yana bu mesleği icra ediyor. Ayrıca 2015 yılından itibaren aynı işletmede çalışıyor.
Masterchef Metin, ilk iki turda evet alarak son tura adını yazdırmıştı. Son bölümde 3. Turda sergilediği başarılı performansın ardından 2022 kadrosunun ilk ismi belli oldu.