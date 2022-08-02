Masterchef Metin kimdir? 2022 Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında?

Masterchef Metin 2022 kadrosuna giren ilk isim olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşçılık mesleği ile ilgilenen yarışmacı daha önce de konuyla ilgili derece elde etmiş bir isim. Geçtiğimiz bölümde 3. Turda yarışan kadronun ilk ismi başarısı ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Masterchef Metin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Masterchef Metin Yavuz hakkında merak edilenler…