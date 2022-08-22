MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevilen yarışmada ana kadro bugün mücadeleye başlayacak. Program öncesi ise ana kadroya giren yarışmacıların hayatı araştırılıyor. Peki, MasterChef Metin kimdir? MasterChef'te ilk önlüğün sahibi Metin Yavuz kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?