MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevilen yarışmada ana kadro bugün mücadeleye başlayacak. Program öncesi ise ana kadroya giren yarışmacıların hayatı araştırılıyor. Peki, MasterChef Metin kimdir? MasterChef'te ilk önlüğün sahibi Metin Yavuz kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?
MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?
24 yaşındaki yarışmacı aslen Bolu Mengenli. 2019 yılında Genç Şefler Yarışması'nda birincilik elde eden yarışmacı 2014 yılından bu yana bu mesleği icra ediyor. Ayrıca 2015 yılından itibaren aynı işletmede çalışıyor.
Masterchef Metin, ilk iki turda evet alarak son tura adını yazdırmıştı. Son bölümde 3. Turda sergilediği başarılı performansın ardından 2022 kadrosunun ilk ismi belli oldu.