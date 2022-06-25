Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? TV8 ile Masterchef 2022 yeni sezon tarihi
Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:05 Son Güncelleme: 25.6.2022 09:06

Masterchef ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? TV8 ile Masterchef 2022 yeni sezon tarihi

Masterchef ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? TV8 ile Masterchef 2022 yeni sezon tarihi

Masterchef çok yakında yeni sezonuyla izleyenlerle buluşacak. Acun Ilıcalı yaz sezonuna da etkili bir şekilde girmeyi hedefliyor. Masterchef Türkiye 2022 çok yakında başlıyor. Yeni sezon için geri sayım başladı. Son yılların en sevilen programlarından olan ve birçok insana yemek yapma isteği aşılayan program, birçok izleyici tarafından merakla bekleniyor. TV8’in sevilen programı yakında başlayacak. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Masterchef yeni sezon ne zaman başlıyor 2022 soruları sürekli olarak iletilmekte. Yıllardır belirli bir jüri ile ekran karşısında olan yarışma, yine ekranlarda yerini alacak. Survivor'ın final yapmasıyla birlikte yemek programı da sevenlerinin karşısına çıkacak. Birçok takipçisi Masterchef ne zaman başlıyor 2022 sorularını yöneltiyor. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi belli mi? İşte detaylar!

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'ın 30 Haziranda bitmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de Masterchef yayına başlayacak. Masterchef yeni sezonu 1 Temmuzda yayına girecek.

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.

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Masterchef ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? TV8 ile Masterchef 2022 yeni sezon tarihi
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