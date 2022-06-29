Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 yaz ve sonbahar dönemine yine bomba programıyla giriş yapmayı planlıyor. Türkiye'nin en çok sevilen programlarından biri olan Masterchef, çok yakında ekran karşısına gelecek. Survivor All Star 2022'nin bitmesiyle birlikte yemek programı ekranlarda yerini alacak. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? İşte detaylar!