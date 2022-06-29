Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 yaz ve sonbahar dönemine yine bomba programıyla giriş yapmayı planlıyor. Türkiye'nin en çok sevilen programlarından biri olan Masterchef, çok yakında ekran karşısına gelecek. Survivor All Star 2022'nin bitmesiyle birlikte yemek programı ekranlarda yerini alacak. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? İşte detaylar!
Survivor'ın 30 Haziranda bitmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de Masterchef yayına başlayacak.
Masterchef yeni sezonu 1 Temmuzda yayına girecek.
Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.
2018 şampiyonu: Uğur Kardaş
2019 şampiyonu: Cemre Uyanık
2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı
2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı