Haberler Yaşam Haberleri Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:31 Son Güncelleme: 29.6.2022 09:31

Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!

Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!

Masterchef 2022 için çok az bir süre kaldı. TV8’in amiral gemilerinden olan program, Survivor’ın son bulmasıyla birlikte başlayacak. Acun Ilıcalı Masterchef ne zaman başlayacak sorusunun cevabını geçtiğimiz günlerde verdi. Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliğinden ayrılıp ayrılmayacağı uzun süre konuşuldu. Jüri üyeleri de belli olmuş durumda. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

TV8 yaz ve sonbahar dönemine yine bomba programıyla giriş yapmayı planlıyor. Türkiye'nin en çok sevilen programlarından biri olan Masterchef, çok yakında ekran karşısına gelecek. Survivor All Star 2022'nin bitmesiyle birlikte yemek programı ekranlarda yerini alacak. Peki, Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? İşte detaylar!

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'ın 30 Haziranda bitmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de Masterchef yayına başlayacak.

Masterchef yeni sezonu 1 Temmuzda yayına girecek.

MASTERCHEF 2022 SAAT KAÇTA?

Masterchef 2022 1 Temmuz saat 20.00'da ekranlarda yerini alacak.

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.

MASTERCHEF ESKİ ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2018 şampiyonu: Uğur Kardaş

2019 şampiyonu: Cemre Uyanık

2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı

2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı

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Masterchef 2022 ne zaman başlayacak, saat kaçta? Masterchef jürileri belli oldu! Acun Ilıcalı açıkladı!
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