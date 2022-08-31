Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Onur kimdir? MasterChef yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 00:47 Son Güncelleme: 31.8.2022 00:47

MasterChef Onur kimdir? MasterChef yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı seçilerek potaya gönderilen Onur Biçim ile ilgili bilgiler merak konusu olarak “MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Onur kimdir? MasterChef yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?

MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları yarışmanın son bölümünde eleme potasına girmesinin ardından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 yaşındaki Onur, yarışmaya Antalya'dan katıldı. Aslen Diyarbakırlı olan Onur, uzun zamandır aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. 14 yaşından beri mutfakta olduğunu söyleyen Onur, hiçbir eğitim almadan alaylı olarak meslekte yükselmiş. Daha önce otellerde çalışan Onur, şuan Antalya'da bir restoranda çalışıyor. Masterchef'in hayatı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Onur, oldukça iddialı bir yarışmacı.

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MasterChef Onur kimdir? MasterChef yarışmacısı Onur Biçim kaç yaşında, nereli?
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