MasterChef Serpilay kimdir? MasterChef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli?

MasterChef Serpilay Salkım'la ilgili bilgiler,son bölümde elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında merak edilerek "MasterChef Serpilay kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MasterChef son bölümde eleme adayı olan ve elenen MasterChef Serpilay biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;
Aslen Konyalı olan Serpilay Salkım, İzmir'de doğup büyümüştür. 25 yaşında olan Serpilay Salkım, Gastronomi bölümü mezunudur.
Kendi işletmesine sahip olan ve yurt dışında da çalışan yarışmacı, daha çok pastane ürünleri ve hamurlu gıdalar yapmayı seviyor.