Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Serpilay kimdir? MasterChef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 7.11.2022 00:47 Son Güncelleme: 7.11.2022 00:47

MasterChef Serpilay kimdir? MasterChef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayı olarak mücadele veren Serpilay Salkım’a ilişkin bilgiler merak edilerek “MasterChef Serpilay kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef Serpilay kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef Serpilay kimdir? MasterChef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli?

MasterChef Serpilay Salkım'la ilgili bilgiler,son bölümde elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında merak edilerek "MasterChef Serpilay kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef son bölümde eleme adayı olan ve elenen MasterChef Serpilay biyografisi ve tüm bilgiler şöyle;



MASTERCHEF SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Serpilay Salkım, İzmir'de doğup büyümüştür. 25 yaşında olan Serpilay Salkım, Gastronomi bölümü mezunudur.

Kendi işletmesine sahip olan ve yurt dışında da çalışan yarışmacı, daha çok pastane ürünleri ve hamurlu gıdalar yapmayı seviyor.



Eski yarışmacı Safanur Bol'un yakın arkadaşı olan MasterChef Serpilay, programa arkadaşının ikna etmesi üzerine katıldığını açıkladı. Danilo Şef'in restoranında Safanur ile konuşan Serpilay, o gün yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi.


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MasterChef Serpilay kimdir? MasterChef Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli?
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