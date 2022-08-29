Masterchef Şeyma elendi mi sorusu milyonlarca Masterchef Türkiyei izleyicisi tarafından sıklıkla sorulmakta. Ana kadroya en erken girenlerden olan Masterchef Şeyma Müjdeci, eleme potasındaki 6 isimden biriydi. Peki, Masterchef Şeyma kimdir? Masterchef Şeyma'nın eleme potasındaki sözleri izleyenleri işte böyle ağlattı...
MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR?
Masterchef Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve yarışmaya Almanya'dan katılmaktadır. Aslen Erzurumludur. Pilates eğitmenidir ve 4.5 yaşında ikiz kızları vardır. Şeyma Müjdeci, yarışmaya eşinin ısrarıyla katıldı. Yemek eğitimi bulunmayan Müjdeci, , 'Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.' dedi.
Şeyma Müjdeci ile eşi Hüseyin Müjdeci, Paris'te tanıştıklarını dile getirdi. Eşi Hüseyin Müjdeci Giresunludur ve Almanya'da gezi şirketi bulunmaktadır.
28 AĞUSTOS 2022 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Jüri şefler, eleme adayları tarafından yapılan yaratıcılık yemeklerini tattı ve tadım sonrası eleme potasından çıkan 3 isim Büşra, Dilan ve Gamze oldu.
Potadan çıkamayarak ikinci etapta karşı karşıya gelen 3 yarışmacı ise Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu. Şeyma, Kaan ve Fatma Nur, Somer Şef'in imza yemeği kadayıflı karidesi en iyi yapan olmak için mücadele verdi.
İkinci etabın sonunda da eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2022 MasterChef hayallerine veda eden isim Şeyma Müjdeci oldu.
Şeyma, elendikten sonra şu sözleri sarf etti:
''Ben bunu hissettim, bütün gün o duygu oradan geliyor. Emindim ama yine de savaşmak istedim. Şefim şimdi şöyle, ben bu kazayı geçirdiğim zaman bütün değer yargılarım değişti. Buraya gelirken en başta müthiş bir istekle geldim. Geldiğim günden beri diyorum ki evet daha iyi bir hayat çocuklarıma sunabilirim. Yemek aşkım devam ediyor, her zaman denemeye devam edeceğim.''