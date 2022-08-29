28 AĞUSTOS 2022 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, eleme potasındaki yarışmacılardan siyah sarımsak ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Jüri şefler, eleme adayları tarafından yapılan yaratıcılık yemeklerini tattı ve tadım sonrası eleme potasından çıkan 3 isim Büşra, Dilan ve Gamze oldu.

Potadan çıkamayarak ikinci etapta karşı karşıya gelen 3 yarışmacı ise Şeyma, Kaan ve Fatma Nur oldu. Şeyma, Kaan ve Fatma Nur, Somer Şef'in imza yemeği kadayıflı karidesi en iyi yapan olmak için mücadele verdi.

İkinci etabın sonunda da eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemekler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Şeflerin tadım safhasının ardından 2022 MasterChef hayallerine veda eden isim Şeyma Müjdeci oldu.