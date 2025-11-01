MASTERCHEF SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! TV8 ile 31 Ekim 2025 MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme potası heyecanı, yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırarak devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda mağlup olan takım, hem bireysel dokunulmazlık hem de oylama ile takımlardan çıkacak iki eleme adayını da belirlerken son kişi de bireysel yarışla potaya giriyor. Peki, MsaterChef eleme adayı kim oldu, potada kimler var?
MasterChef son bölüme konuk olan Şef Türev Uludağ, közde içli köfte ve teretür tarifiyle yarışmacıları zorluyor. 7. ve son eleme adayının belirleneceği yarışta yarışmacılar tezgah başında ve heyecan dorukta.
Son oynanan ödül oyununda kazanan Ayten oldu. Sırada pota mücadelesi var.