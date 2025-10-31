Haberler Yaşam Haberleri MasterChef son eleme adayı kim oldu, potada kimler var? TV8 ile 31 Ekim 2025 MasterChef'te pota yarışı!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 21:38

MasterChef Türkiye'de haftalık dokunulmazlık mücadeleleri sona erdi ve final düellosundan hemen önce haftanın son eleme adayı da belirleniyor. Kırmızı ve Mavi Takım arasında yaşanan kıran kırana mücadeleler sonrası potaya giren ilk altı ismin yanına biri daha ekleniyor. Peki, TV8 ile 31 Ekim 2025 MasterChef'te 7. ve son eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasındaki o kritik isimler!

MasterChef'te eleme potası heyecanı, yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırarak devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununda mağlup olan takım, hem bireysel dokunulmazlık hem de oylama ile takımlardan çıkacak iki eleme adayını da belirlerken son kişi de bireysel yarışla potaya giriyor. Peki, MsaterChef eleme adayı kim oldu, potada kimler var?

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI YARIŞI

MasterChef son bölüme konuk olan Şef Türev Uludağ, közde içli köfte ve teretür tarifiyle yarışmacıları zorluyor. 7. ve son eleme adayının belirleneceği yarışta yarışmacılar tezgah başında ve heyecan dorukta.

Son oynanan ödül oyununda kazanan Ayten oldu. Sırada pota mücadelesi var.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef son eleme adayı henüz belirlenmedi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

MERT

ÇAĞLAR

