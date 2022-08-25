Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 51. bölümüyle ekranlara geldi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Başkonsoloslar için enginar, yaprak sarma, kol böreği, hünkarbeğendi ve keşkülden oluşan bir menü hazırladı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan Başkonsoloslar, kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte 25 Ağustos 2022 MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme adayları...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;