Haberler Yaşam Haberleri Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 25.8.2022 23:22 Son Güncelleme: 25.8.2022 23:47

Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye’de, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde takımlar, Başkonsolosların değerlendirmesi için yemeklerini hazırladı. Değerlendirme sonucu bir takım kazanırken kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 51. bölümüyle ekranlara geldi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Başkonsoloslar için enginar, yaprak sarma, kol böreği, hünkarbeğendi ve keşkülden oluşan bir menü hazırladı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan Başkonsoloslar, kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte 25 Ağustos 2022 MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme adayları...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Seçilen menüdeki yemeklerin değerlendirilmesinin ardından şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan kırmızı takım, haftanın üçüncü takım oyununu kazanmış oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 son bölümde oynanan takım oyununda başarısız olan mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünle en başarılı tabağı hazırlayan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip olan isim MasterChef Burak oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos akşamı yayınlanan 51. bölümünde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oluyor.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan MasterChef Burak, ilk eleme adayı olarak MasterChef Şeyma'yı seçti. Diğer eleme adayı ise takım içi oylama sonucu belirlendi ve ... eleme potasına gönderildi.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI

  • Büşra
  • Dilan
  • Fatmanur
  • Kaan
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Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?
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