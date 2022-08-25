Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Ağustos 2022 Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, 25 Ağustos 2022 Perşembe akşamı 51. bölümüyle ekranlara geldi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda çekilen bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Başkonsoloslar için enginar, yaprak sarma, kol böreği, hünkarbeğendi ve keşkülden oluşan bir menü hazırladı. Verilen sürenin sonunda yapılan yemekleri tadan Başkonsoloslar, kazanan takımı belirledi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti ve gecenin sonunda iki yarışmacı eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte 25 Ağustos 2022 MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme adayları...
TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacılarla ilgili detaylar şöyle;
Seçilen menüdeki yemeklerin değerlendirilmesinin ardından şefler sırasıyla mavi ve kırmızı takımların aldıkları puanları açıkladı. Bu açıklama sonucunda en yüksek puanı alan kırmızı takım, haftanın üçüncü takım oyununu kazanmış oldu.
MasterChef 2022 son bölümde oynanan takım oyununda başarısız olan mavi takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
Oyunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünle en başarılı tabağı hazırlayan isim belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme adayını belirleme hakkına sahip olan isim MasterChef Burak oldu.
MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos akşamı yayınlanan 51. bölümünde yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu ve takım içi oylama sonrası günün eleme adayları belli oluyor.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan MasterChef Burak, ilk eleme adayı olarak MasterChef Şeyma'yı seçti. Diğer eleme adayı ise takım içi oylama sonucu belirlendi ve ... eleme potasına gönderildi.