Masterchef takımlar belli oldu mu? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım nasıl oldu, kimler hangi takımda?

Masterchef ilk hafta takımlar hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Masterchef takımlar nasıl oldu sorusu soruluyor. İlk takım oyunları bu akşam başladı ve kaptanlık oyunuyla birlikte asıl heyecan başlıyor. Kırmızı ve mavi takım ödül ve eleme oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Peki, Masterchef kadrolar nasıl oldu? İşte detaylar!