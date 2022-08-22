Haberler Yaşam Haberleri Masterchef takımlar belli oldu mu? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım nasıl oldu, kimler hangi takımda?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 23:31

Masterchef takımlar belli oldu mu? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım nasıl oldu, kimler hangi takımda?

Masterchef ana kadro belli oldu ve böylece Masterchef takımları hakkında araştırmalar başladı. Yeni Masterchef kuralları ile birlikte kaptan olmak daha da önem kazandı. Bu sebeple Masterchef mavi takım içinde dinamikler de değişmiş durumda. Vatandaşlar sürekli Masterchef takımlar belli oldu mu, Masterchef takımlar nasıl oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Masterchef takımlar nasıl oldu, kimler hangi takımda? İşte detaylar!

Masterchef takımlar belli oldu mu? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım nasıl oldu, kimler hangi takımda?

Masterchef ilk hafta takımlar hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Masterchef takımlar nasıl oldu sorusu soruluyor. İlk takım oyunları bu akşam başladı ve kaptanlık oyunuyla birlikte asıl heyecan başlıyor. Kırmızı ve mavi takım ödül ve eleme oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Peki, Masterchef kadrolar nasıl oldu? İşte detaylar!

MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Masterchef kaptanlık düellosunda Yağız ve Çağatay yarışıyor. Masterchef takımlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef takımlar belli oldu mu? 2022 Masterchef mavi ve kırmızı takım nasıl oldu, kimler hangi takımda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA