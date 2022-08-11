Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 9. yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:44

MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 9. yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin 2022 sezonu, tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef, 10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 9. önlüğü alarak ana kadroya giren yarışmacı Tayfun Genç oldu. Bu gelişme sonrası programın sıkı takipçileri, MasterChef Tayfun’nun hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 9. yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

TV8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef Türkiye, 10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde 9. önlüğü alarak ana kadroya katılmaya hak kazanan isim MasterChef Tayfun oldu. Programın sıkı takipçileri, uzun süredir profesyonel aşçılık yapan MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular ile araştırmalarına devam ediyor. Peki, MasterChef Tayfun Genç kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır bu mesleği icra eden Tayfun Genç, profesyonel bir aşçıdır.

Evli ve bir çocuğu bulunan MasterChef Tayfun, daha öncede yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır.

Aslen Giresunlu olan yarışmacı, MasterChef'in ilk eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. Oylama sonucunda üç evet almayı başaran MasterChef Tayfun, ana kadroya giren 9. yarışmacı oldu.

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MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 9. yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
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