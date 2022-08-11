MasterChef Tayfun kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2022 ana kadroya giren 9. yarışmacı Tayfun Genç kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Genç, 30 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 11 yıldır bu mesleği icra eden Tayfun Genç, profesyonel bir aşçıdır.

Evli ve bir çocuğu bulunan MasterChef Tayfun, daha öncede yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır.

Aslen Giresunlu olan yarışmacı, MasterChef'in ilk eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaptı. Oylama sonucunda üç evet almayı başaran MasterChef Tayfun, ana kadroya giren 9. yarışmacı oldu.