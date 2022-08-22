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Giriş Tarihi: 22.8.2022 14:29

MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları arasında Tayfun Genç ismi de yer aldı. Programın izleyenleri MasterChef Tayfun’un hayatını, memleketini, yaşını ve kariyerini merak ediyor. 9.önlüğü alarak ana kadro yarışmacıları arasına adını yazdıran MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Tayfun hakkında araştırmalar başladı. Ana kadro yarışmacılarının belli olması ile birlikte tavırları ile dikkat çeken Tayfun Genç'in hayatına yönelik sorgulamalar sürüyor. Evli ve bir çocuğu bulunan isim daha önce de yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır. Peki; MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve 11 yıldır aşçılık mesleğinde yer alan Tayfun Genç, profesyonel aşçıdır. 30 yaşındaki MasterChef Tayfun aslen Giresunlu'dur, evli ve çocukludur.

MasterChef 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan 9. yarışmacı olan Tayfun Genç, yarışmadaki iddialı isimlerden biridir.

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MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?
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