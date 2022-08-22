MasterChef Tayfun hakkında araştırmalar başladı. Ana kadro yarışmacılarının belli olması ile birlikte tavırları ile dikkat çeken Tayfun Genç'in hayatına yönelik sorgulamalar sürüyor. Evli ve bir çocuğu bulunan isim daha önce de yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır. Peki; MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?