MasterChef Tayfun hakkında araştırmalar başladı. Ana kadro yarışmacılarının belli olması ile birlikte tavırları ile dikkat çeken Tayfun Genç'in hayatına yönelik sorgulamalar sürüyor. Evli ve bir çocuğu bulunan isim daha önce de yarışmaya başvurmuş ancak katılmamıştır. Peki; MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef Tayfun Genç kaç yaşında ve nereli?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve 11 yıldır aşçılık mesleğinde yer alan Tayfun Genç, profesyonel aşçıdır. 30 yaşındaki MasterChef Tayfun aslen Giresunlu'dur, evli ve çocukludur.
MasterChef 2022'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan 9. yarışmacı olan Tayfun Genç, yarışmadaki iddialı isimlerden biridir.