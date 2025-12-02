MasterChef üçüncü ceketi kim kazandı? TV8 ile 2 Aralık 2025 MasterChef’te 3. ceket sahibini buluyor!

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye, final yolculuğunda bireysel mücadeleyi zirveye taşıyor. İki şef ceketinin sahibini bulmasının ardından, geri kalan iddialı yarışmacılar yarı finali garantilemek için üçüncü ceket için kıyasıya bir rekabete girdi. Bu akşamki bölümde, iki aşamalı ceket yarışı oynanıyor ve büyük puanlama anları yaşanıyor. Peki, MasterChef üçüncü ceketi kim giydi?