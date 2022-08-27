Masterchef yedekler ana kadroya girmek için bu akşam yarışacak! 27 Ağustos 2022 Masterchef yedek kadro nasıl, kimler girdi?

Masterchef eleme adayları 27 Ağustos 2022 tarihli bölümde kozlarını paylaşıp ana kadroya girmek için bütün hünerlerini gösterecek. Seyirciler de Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedek kadroya kimler girdi sorusunu yöneltiyor. Yedek kadroda birçok farklı isim bulunuyor. Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. Peki, Masterchef yedek kadroda kimler var? İşte detaylar!
MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER
- Makbule
- Görkem
- Sema
- Göktuğ
- Cenkay
- Erkan
- Ege
- Vural
- Ayşegül
- Şule
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlk gün kırmızı takım dokunulmazlık oyununda yenildi ve eleme potasına Fatma Nur ve Kaan girdi.
İkinci gün de kırmızı takım yenilirken, üçüncü ve dördüncü eleme adayı Büşra ve Dilan oldu.
Son gün mavi takım dokunulmazlık oyununda yenilirken, eleme adayları Şeyma ve Gamze oldu.