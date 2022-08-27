Haberler Yaşam Haberleri Masterchef yedekler ana kadroya girmek için bu akşam yarışacak! 27 Ağustos 2022 Masterchef yedek kadro nasıl, kimler girdi?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 18:21

Masterchef yedekler ana kadroya girmek için bu akşam yarışacak! 27 Ağustos 2022 Masterchef yedek kadro nasıl, kimler girdi?

Masterchef’te yedekler bu akşam ana kadroya girmek için ellerinden geleni yapacak. Seyirciler sürekli olarak Ege ve Vural’ın Masterchef 2022 ana kadro için ideal yarışmacılar olduğunu dile getirirken, düelloda Shephard’s Pie yapılacak. Seyirciler Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedeklere kim girdi sorusu sürekli olarak yanıt arıyor. 28 Ağustos günü Masterchef elenen yarışmacı belli olacak. Peki, 27 Ağustos 2022 Masterchef yedekler nasıl? İşte detaylar!

Masterchef yedekler ana kadroya girmek için bu akşam yarışacak! 27 Ağustos 2022 Masterchef yedek kadro nasıl, kimler girdi?

Masterchef eleme adayları 27 Ağustos 2022 tarihli bölümde kozlarını paylaşıp ana kadroya girmek için bütün hünerlerini gösterecek. Seyirciler de Masterchef yedek kadro nasıl, Masterchef yedek kadroya kimler girdi sorusunu yöneltiyor. Yedek kadroda birçok farklı isim bulunuyor. Yarın Masterchef elenen yarışmacı belli olacak ve böylece yedeklerden yarışmacılar Masterchef ana kadroda yer alacak. Peki, Masterchef yedek kadroda kimler var? İşte detaylar!

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA GİREN İSİMLER

- Makbule

- Görkem

- Sema

- Göktuğ

- Cenkay

- Erkan

- Ege

- Vural

- Ayşegül

- Şule

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

İlk gün kırmızı takım dokunulmazlık oyununda yenildi ve eleme potasına Fatma Nur ve Kaan girdi.

İkinci gün de kırmızı takım yenilirken, üçüncü ve dördüncü eleme adayı Büşra ve Dilan oldu.

Son gün mavi takım dokunulmazlık oyununda yenilirken, eleme adayları Şeyma ve Gamze oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO 2022 LİSTESİ

Sezonun netleşen ana kadro yarışmacıları:

Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatma Nur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

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Masterchef yedekler ana kadroya girmek için bu akşam yarışacak! 27 Ağustos 2022 Masterchef yedek kadro nasıl, kimler girdi?
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