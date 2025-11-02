Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR: 2 Kasım 2025 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 20:28

Masterchef Türkiye’nin bu akşamki bölümünde haftanın kaptanlık oyunu heyecanı ekrana geliyor. Yarışmacılar, kaptanlık oyunu için ter dökerek mutfaktaki yeteneklerini sergiledi. Kritik mücadelenin ardından mavi takımın yeni kaptanı merak konusu oldu. Peki, 2 Kasım 2025 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi? İşte detaylar.

Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın son gününde yarışmacılar mutfakta yeteneklerini ortaya koyarken, şeflerin değerlendirmesiyle mavi ve kırmızı takım kaptanları belirleniyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 2 Kasım 2025 tarihli bölümünde haftanın kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne oluyor. Yarışmacılar şeflerin karşısına çıkarak kaptanlık için en iyi tabaklarını hazırlıyor.

Kritik oyunun sonunda şeflerin değerlendirmesiyle mavi takım kaptanı olan isim henüz beli olmadı. Açıklanınca habere eklenecektir.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim ASLI oldu.

