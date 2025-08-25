MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR: 25 Ağustos 2025 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de haftanın ilk heyecanı kaptanlık oyunu ile yaşanıyor. Yarışmacılar, ıslak hamburger tarifiyle hünerlerini sergileyerek kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği karar sonrası yeni kaptan seçiliyor. Peki, 25 Ağustos 2025 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı, yeni takımlar kimlerden oluştu? İşte 25 Ağustos Masterchef kaptanlık oyunu sonucu ve yeni takımlar…