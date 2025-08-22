MasterChef’te 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 22 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayları

Yarışmanın üçüncü oyununda MasterChef sahneleri yine heyecan dolu. Takımlar, dünya mutfağına dair özel tariflerle kıyasıya bir mücadele sergilerken, oyunun kazananı ve bireysel dokunulmazlığı başarıyla kapan yarışmacı büyük ilgi topluyor. Eleme potasında yer alan isimler oyuna giriyor. Peki; MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?