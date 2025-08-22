Haberler Yaşam Haberleri MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 22 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayları
Giriş Tarihi: 22.8.2025 21:36

MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 22 Ağustos 2025 MasterChef eleme adayları

MasterChef Türkiye'de nefes nefese geçen dokunulmazlık oyunu mücadeleleri bu kez dünya mutfağı ile sınanıyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından değerlendirilen tabaklar geçtikçe oylar kazanılıyor. Kaybeden takım pota mücadelesi verecek. MasterChef eleme adayları haftanın mücadelesinde yerini alacak. Peki; TV8 ile 22 Ağustos 2025 MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Yarışmanın üçüncü oyununda MasterChef sahneleri yine heyecan dolu. Takımlar, dünya mutfağına dair özel tariflerle kıyasıya bir mücadele sergilerken, oyunun kazananı ve bireysel dokunulmazlığı başarıyla kapan yarışmacı büyük ilgi topluyor. Eleme potasında yer alan isimler oyuna giriyor. Peki; MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU

MasterChef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan dünya lezzetleri isteniyor. İlk iki oyunu mavi takım kazanırken kırmızı takımda puan almak için son şans değerlendirilmek isteniyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı.

Bireysel dokunulmazlığını kazanan oyunun ardından ortaya çıkacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları henüz belli olmadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

HİLAL

AYTEN

İHSAN

BİLAL

