Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ! 18 Ekim Masterchef Türkiye'de kim elendi, yarışmaya veda eden hangi isim oldu?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 21:12

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ! 18 Ekim Masterchef Türkiye'de kim elendi, yarışmaya veda eden hangi isim oldu?

MasterChef’te heyecan, eleme oyunu ile devam ediyor. 18 Ekim 2025 Cumartesi yayınlanan bölümde, yarışmacılardan brokoli kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamaları istendi. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonrası bir yarışmacı veda edecek. Peki, bu hafta MasterChef’te kim elendi,hangi isim yarışmaya veda etti? İşte elenen yarışmacı...

MASTERCHEF’TE ELEME GECESİ! 18 Ekim Masterchef Türkiye’de kim elendi, yarışmaya veda eden hangi isim oldu?

MasterChef Türkiye'de veda heyecanı yaşanıyor. Eleme potasındaki yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürmek için yeni bölümde yeteneklerini ortaya koyacak. Gecenin sonunda bir yarışmacı, yarışmadan ayrılacak. Önceki eleme turunda Furkan eleme potasına kalmıştı. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü MasterChef'te kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Elenen isim henüz açıklanmadı; belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur

Cansu

Murat Can

Nisa

Sezer

Barış

Furkan

ARKADAŞINA GÖNDER
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ! 18 Ekim Masterchef Türkiye'de kim elendi, yarışmaya veda eden hangi isim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz