MASTERCHEF’TE ELEME GECESİ! 18 Ekim Masterchef Türkiye’de kim elendi, yarışmaya veda eden hangi isim oldu?

MasterChef Türkiye'de veda heyecanı yaşanıyor. Eleme potasındaki yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürmek için yeni bölümde yeteneklerini ortaya koyacak. Gecenin sonunda bir yarışmacı, yarışmadan ayrılacak. Önceki eleme turunda Furkan eleme potasına kalmıştı. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü MasterChef'te kim elendi, kim yarışmaya veda etti?