MASTERCHEF’TE ELEME HEYECANI! 25 Ekim 2025 MasterChef’te kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim?

Giriş Tarihi: 25.10.2025 22:07

MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı yeniden başlıyor. Bu hafta potada olan yarışmacılar, şeflerin karşısına geçip yeteneklerini göstermek zorunda. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, onlardan “Beyaz Lahana” ile sıra dışı ve yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Günün sonunda en düşük performansı gösteren isim, yarışmaya veda edecek. Peki, 25 Ekim Cumartesi MasterChef’te kimler eleme potasında ve kim elendi? İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bir kez daha başladı. Önceki bölümde Eylül, haftanın son eleme adayı olmuştu. Bu hafta eleme potasındaki yarışmacılar, elenmemek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İki aşamalı mücadele sonunda en zayıf performansı gösteren isim, yarışmaya veda ediyor. Peki, 25 Ekim Cumartesi MasterChef'te kimler eleme potasında ve kim elendi? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

MMASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ASLI

SÜMEYYE

NİSA

BARIŞ

ÇAĞLAR

HAKAN

EYLÜL AZRA

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim CANSU oldu.

