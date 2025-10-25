MASTERCHEF’TE ELEME HEYECANI! 25 Ekim 2025 MasterChef’te kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bir kez daha başladı. Önceki bölümde Eylül, haftanın son eleme adayı olmuştu. Bu hafta eleme potasındaki yarışmacılar, elenmemek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İki aşamalı mücadele sonunda en zayıf performansı gösteren isim, yarışmaya veda ediyor. Peki, 25 Ekim Cumartesi MasterChef'te kimler eleme potasında ve kim elendi? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...