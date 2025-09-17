Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! MasterChef Türkiye'de 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 17.9.2025 22:00

MasterChef’te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bu oyunda üstünlüğü elde eden takım, haftanın geri kalanında avantajlı konumda olacak. Ancak kaybeden takım için durum farklı; haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirlemek üzere potaya girmeleri gerekiyor. Peki, bu hafta MasterChef’te eleme adayı kim oldu ve potaya hangi yarışmacılar girdi?

Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Kazanan taraf büyük bir avantaj elde ederken, kaybeden takım ise kritik bir karar vermek zorunda kaldı: Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirlemek. Peki, dokunulmazlık hangi takımın oldu ve potaya hangi isimler girdi? İşte detaylar...

MasterChef'te Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununun galibi ise henüz açıklanmadı ve merakla bekleniyor.

MasterChef Eleme Adayı Kim Oldu?
Haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz netleşmedi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın potaya göndereceği isimler belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sezer

Furkan

