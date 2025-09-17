MASTERCHEF’TE ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! MasterChef Türkiye’de 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Kazanan taraf büyük bir avantaj elde ederken, kaybeden takım ise kritik bir karar vermek zorunda kaldı: Haftanın 3. ve 4. eleme adaylarını belirlemek. Peki, dokunulmazlık hangi takımın oldu ve potaya hangi isimler girdi? İşte detaylar...
MasterChef'te Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununun galibi ise henüz açıklanmadı ve merakla bekleniyor.