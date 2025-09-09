MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Hakan, mavi takımın lideri olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olarak belirlendi. Yeni bölümde, mavi ve kırmızı takımlar haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…