MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Giriş Tarihi: 9.9.2025 21:43

MasterChef’te heyecan, haftanın ilk takım oyunu ile başladı. Yeni haftanın kaptanları belirlendikten sonra, mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık için mutfağa çıktı. Şefler, yarışmacılardan Japon mutfağına özgü yemekler hazırlamalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra eleme potasına girecek isimleri belirleyecek. Peki, 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Hakan, mavi takımın lideri olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olarak belirlendi. Yeni bölümde, mavi ve kırmızı takımlar haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Şeflerin puanlamasıyla kazanan, bu akşam belli olacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Günün sonunda en iyi yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığı kazanacak.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme adayları henüz açıklanmadı. Takım oylaması sonrası eleme potasına giden yarışmacı belirlenecek.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

Mavi Takım

Hakan (Takım Kaptanı)

Çağatay

Sümeyye

Sezer

Gizem

Özkan

Barış

İhsan

Ayten

Cansu

Kırmızı Takım

İrem (Takım Kaptanı)

Furkan

Ayla

Mert

Eylül

Onur

Çağlar

Murat Can

İlhan

Nisa

