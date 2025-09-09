MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Hakan, mavi takımın lideri olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olarak belirlendi. Yeni bölümde, mavi ve kırmızı takımlar haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta. Şeflerin puanlamasıyla kazanan, bu akşam belli olacak.
Haftanın eleme adayları henüz açıklanmadı. Takım oylaması sonrası eleme potasına giden yarışmacı belirlenecek.
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa