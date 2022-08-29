MasterChef Türkiye 2022 ana kadro yarışmacıları için maraton başladı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmada ana kadroda yer alan yarışmacılar haftanın yeni mavi takım kaptanı olabilmek için kozlarını paylaştı. Tavuklu pilav yemeğinde ve 2. turda başarılı olan isim kazanarak haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "MasterChef'te kim kazandı, kaptanlık oyununu kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.
MasterChef son bölümde kaptanlığı kazanan isim ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;
29 Ağustos 2022 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirleneceği 2 etaplı zorlu bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunun sonunda mavi takım kaptanı belirlendi.
Kritik kaptanlık oyununun ilk etabında tavuklu pilav yemeği ilk yemek olarak seçildi ve yarışmacılar en başarılı ürünü ortaya çıkarmak adına tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi.
Kritik kaptanlık oyununda tavuklu pilav yemeğini en başarılı yapan Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkmaya hak kazandı.
MasterChef Türkiye son bölümde mavi takım kaptanlığını kazanan isim düello sonunda belli olacak.