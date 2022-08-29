Haberler Yaşam Haberleri MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...
Giriş Tarihi: 29.8.2022 22:49 Son Güncelleme: 29.8.2022 23:01

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro yarışmacıları için maraton başladı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmada ana kadroda yer alan yarışmacılar haftanın yeni mavi takım kaptanı olabilmek için kozlarını paylaştı. Tavuklu pilav yemeğinde ve 2. turda başarılı olan isim kazanarak haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek “MasterChef’te kim kazandı, kaptanlık oyununu kim aldı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2022 ana kadro yarışmacıları için maraton başladı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmada ana kadroda yer alan yarışmacılar haftanın yeni mavi takım kaptanı olabilmek için kozlarını paylaştı. Tavuklu pilav yemeğinde ve 2. turda başarılı olan isim kazanarak haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "MasterChef'te kim kazandı, kaptanlık oyununu kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, KAPTANLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef son bölümde kaptanlığı kazanan isim ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

29 Ağustos 2022 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirleneceği 2 etaplı zorlu bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan oyunun sonunda mavi takım kaptanı belirlendi.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

Kritik kaptanlık oyununun ilk etabında tavuklu pilav yemeği ilk yemek olarak seçildi ve yarışmacılar en başarılı ürünü ortaya çıkarmak adına tezgah başına geçerek hünerlerini gösterdi.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadım aşamasına geçildi ve tüm yarışmacıların ürünleri tek tek tadılarak değerlendirildi.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

Tadım aşamasının sona ermesinin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı buldukları isimleri açıklayarak bu isimlerin yemeklerini bir kez daha tadarak, ilk etabın en başarılı ismini seçti.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNA KİMLER KALDI?

Kritik kaptanlık oyununda tavuklu pilav yemeğini en başarılı yapan Melih ve Metin mavi takım kaptanlığı için düelloya çıkmaya hak kazandı.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye son bölümde mavi takım kaptanlığını kazanan isim düello sonunda belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 29 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlığı alan yarışmacı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA