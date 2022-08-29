MasterChef Türkiye 2022 ana kadro yarışmacıları için maraton başladı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmada ana kadroda yer alan yarışmacılar haftanın yeni mavi takım kaptanı olabilmek için kozlarını paylaştı. Tavuklu pilav yemeğinde ve 2. turda başarılı olan isim kazanarak haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "MasterChef'te kim kazandı, kaptanlık oyununu kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, KAPTANLIK OYUNUNU KİM ALDI?

MasterChef son bölümde kaptanlığı kazanan isim ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;