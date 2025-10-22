Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE KIYASIYA REKABET! 22 Ekim 2025 MasterChef'te eleme adayı kim oldu, potaya giden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 22:06

MasterChef Türkiye’de rekabet dolu bir akşam daha izleyiciyle buluşuyor. Haftanın son takım oyununda mavi ve kırmızı takım, mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Bu bölümde yarışmacılar, konsept olarak mangalı seçiyor ve her yemeği ateşin üzerinde pişiriyor. Zamanla yarışan ekipler, hem lezzet hem sunum açısından jüriyi etkilemeye çalışıyor. Peki, 22 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen MasterChef’te dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? İşte gecenin kazanan ekibi ve yarışmadan öne çıkan anlar…

MasterChef Türkiye'de final haftaları yaklaşırken rekabet giderek kızışıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyununda ter dökecek. Mutfakta nefes kesen bir mücadele yaşanırken, takımlar kazanmak için tüm becerilerini ortaya koyacak. Önceki oyunda mavi takım galip gelirken, kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına girmişti. Şimdi ise izleyiciler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, 22 Ekim Çarşamba günü eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte yeni bölümden dikkat çeken gelişmeler…

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan belli olduğunda hberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ASLI

SÜMEYYE

NİSA

BARIŞ

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim CANSU oldu.

