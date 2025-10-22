MASTERCHEF’TE KIYASIYA REKABET! 22 Ekim 2025 MasterChef’te eleme adayı kim oldu, potaya giden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye'de final haftaları yaklaşırken rekabet giderek kızışıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyununda ter dökecek. Mutfakta nefes kesen bir mücadele yaşanırken, takımlar kazanmak için tüm becerilerini ortaya koyacak. Önceki oyunda mavi takım galip gelirken, kırmızı takımdan Nisa ve Barış eleme potasına girmişti. Şimdi ise izleyiciler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, 22 Ekim Çarşamba günü eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte yeni bölümden dikkat çeken gelişmeler…