MASTERCHEF’TE POTA HEYECANI! TV8 ile 21 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 21 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde "7 Bölge 7 Lezzet" konseptiyle renkli ve iddialı tabaklar hazırlandı. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda bir takım avantajı elde ederken, kaybeden ekipte eleme potasına gidecek isimler belirlendi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar...