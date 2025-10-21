Haberler Yaşam Haberleri MASTERCHEF'TE POTA HEYECANI! TV8 ile 21 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 22:43

21 Ekim Salı akşamı MasterChef Türkiye’de mutfakta büyük heyecan yaşandı. “7 Bölge 7 Lezzet” konseptiyle yarışan mavi ve kırmızı takımlar, en iyi tabakları çıkarmak için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanarak rahat bir nefes aldı. İzleyiciler ise “Bugün dokunulmazlığı kim kazandı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte MasterChef Türkiye’de son bölümde yaşanan dikkat çeken anlar…

MasterChef Türkiye'de 21 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde "7 Bölge 7 Lezzet" konseptiyle renkli ve iddialı tabaklar hazırlandı. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda bir takım avantajı elde ederken, kaybeden ekipte eleme potasına gidecek isimler belirlendi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

ASLI

SÜMEYYE

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye geçen hafta veda eden isim CANSU oldu.

