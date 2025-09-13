Haberler Yaşam Haberleri Masterchef'te son eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 13 Eylül MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim oldu,hangi isim?
Giriş Tarihi: 13.9.2025 21:23

Masterchef'te son eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 13 Eylül MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim oldu,hangi isim?

Bu hafta MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı tam gaz devam ediyor. Haftanın yedinci eleme adayı, şeflerin verdiği özel görevle belli olacak. Yarışmacılardan bu kez Bursa Pideli Köfte hazırlamaları istendi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en düşük puanı alan yarışmacı, eleme potasına girecek. Peki, 13 Eylül Cumartesi MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar…

Masterchef’te son eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 13 Eylül MasterChef Türkiye’de 7. eleme adayı kim oldu,hangi isim?

MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışıyor. Birbirinden zorlu tariflerin hazırlandığı yarışmada, yarışmacılar arasındaki mücadele her bölüm daha da çekişmeli hâle geliyor. Yeni bölümde şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en düşük performansı sergileyen isim, eleme potasına dahil olacak. Peki, MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi eleme potasına giren son yarışmacı belli oldu mu?

MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme potasına gidecek 7. yarışmacı belli olunca haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Nisa

Ayla

Onur

İlhan

İrem

Çağlar

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef'te son eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 13 Eylül MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim oldu,hangi isim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz