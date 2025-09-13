Masterchef’te son eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 13 Eylül MasterChef Türkiye’de 7. eleme adayı kim oldu,hangi isim?

MasterChef Türkiye'de rekabet giderek kızışıyor. Birbirinden zorlu tariflerin hazırlandığı yarışmada, yarışmacılar arasındaki mücadele her bölüm daha da çekişmeli hâle geliyor. Yeni bölümde şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en düşük performansı sergileyen isim, eleme potasına dahil olacak. Peki, MasterChef'te haftanın 7. eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi eleme potasına giren son yarışmacı belli oldu mu?