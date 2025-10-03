MASTERCHEF’TE TELEFON KİMİN? 3 Ekim 2025 MasterChef’te kim kural ihlali yaptı, telefon kimin, ne ceza aldı?

MasterChef'te gizlice telefon sokan yarışmacı konuşuluyor. Somer Şef'in ortaya çıkardığı gerçekte Onur plan yaptığını ancak henüz telefon sokmadığını söylerken bulunan telefon herkesi şok etti. Onur telefonun kendisine ait olmadığını söyledi. Somer Şef telefonla ilgili açıkladığı detaylarla oldukça şaşırttı. MasterChef telefon kimin sorusuyla takip ediliyor.
MasterChef 2025 sezonunda yarışma tüm hızıyla devam ederken tansiyon da yükseliyor. Son olarak ihbar üzerine erkekler evinde arama yapan yapım ekibi bir şey bulamamış ancak kamera kayıtları ile Onur'un görüntülerine dikkat çekmişti.
MasterChef Onur, öncelikle deneme yaparak sadece dışarıdan içeriye ıslak mendil soktuğunu eğer bu anlaşılmazsa bir sonraki adımının telefon olacağını açıkladı ancak henüz eve telefon sokmadığını iddia etti.
Yapılan ilk aramada telefon bulamadıklarını söyleyen Somer Şef yeniden bir arama gerçekleştirdiklerini söyledi ve cebinden bir telefon çıkardı. Telefonun içindeki numaraların kime ait olduğuna eriştiklerini söyleyen Somer Şef telefon sahibinin eski bir yarışmacıyla konuştuğunu da açıkladı.
Onur, Somer Şef'in olayın üstüne gitmesi üzerine telefondan faydalandığını söyledi.
Somer Şef telefondan başka kimlerin faydalandığını sordu. Çağatay telefonu kullandığını söylerken bazı yarışmacılardan haberdar olmalarına karşın onu kullanmadıklarını ifade etti.
Somer Şef; Hakan ve Çağatay'ın 2 görüşme izninin iptal edildiğini belirtti. Onur ise 4 görüşme izninden faydalanamayacak.