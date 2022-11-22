Maşukiye Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Maşukiye’de Yapılacaklar, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Maşukiye gezilecek yerler araştırmasında bölgenin coğrafi özelliklerini de bilmenizde fayda vardır. Bu sayede Maşukiye'ye ne zaman gideceğinizi planlayabilirsiniz. Maşukiye'de gezilecek yerler çok fazla olduğundan doğal güzellikler anlamında istediğiniz tatmine ulaşabilirsiniz. Maşukiye, doğal güzelliklerine hayran kalacağınız bir yerdir. Maşukiye'de fotoğraf çekilecek yerler tespit edilerek bölgedeki anılarınızı ölümsüz kılabilirsiniz.

Maşukiye'de Gezilecek Yerler

Maşukiye, çevresinde çok sayıda gezilecek yer bulunan ve çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz bir yerdir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde bol bol doğa yürüyüşlerine katılabilir, kuş seslerine kulak vererek doğanın huzur dolu iklimine kendinizi bırakabilirsiniz. Kış döneminde Maşukiye'ye gidiyorsanız da Kartepe'de kayak yapabilir, gölün kenarında romantik yürüyüşler yapabilirsiniz.

Maşukiye, göl kenarında gezinmek ya da burada bisiklete binmek için de ideal bir yerdir. Burada bulunan işletmelerden bisiklet ya da kano kiralayabilirsiniz. Ayrıca, gölün çevresinde bulunan restoranlarda yemek yiyerek harika manzaranın tadına varabilirsiniz. Maşukiye'ye gelmişken aşağıdaki yerleri görmeden gelmemenizi tavsiye ediyoruz.

Sapanca Gölü

Sapanca Köyü'nün hemen yanında bulunan Sapanca Gölü, Maşukiye'ye gelmişken görmeniz gereken yerlerden biridir. Gölün etrafındaki işletmelerden deniz bisikleti ya da kano kiralayarak gölde gezintiye çıkabilirsiniz.

Maşukiye Yaylaları

Etkileyici bir doğa manzarasına sahip olan Maşukiye'de çok sayıda yayla vardır. Kuzu ve Kirazlı Yaylaları bu anlamda öne çıkan yaylalardan ikisidir.

Aygır Deresi

Kartepe'nin zirvesinden başlayan ve Maşukiye'ye kadar uzanan Aygır Deresi'nin doğal güzelliğine hayran kalacaksınız. Bu dere üzerinde çok sayıda fotoğraf çekebileceğiniz alan da bulabilirsiniz. Bu dere kenarında bulunan işletmelerde nefis bir alabalık yemeyi de düşünebilirsiniz.

Derbent

Bölgedeki huzurlu atmosferlerden biri de Derbent bölgesidir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde kendinizi doğa ile iç içe hissedebilirsiniz.

Kartepe

Maşukiye'ye 16 km mesafede bulunan Kartepe, kayak turizminin önemli merkezlerinden biridir. Her yıl binlerce kayak tutkunu spor için bu bölgeye gelir.

Maşukiye'de Fotoğraf Çekilecek Yerler

Maşukiye, doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir yerdir. Bu nedenle bölgede doğa harikası çok fazla alanda fotoğraf çekebilirsiniz. Bölgedeki restoranlar da fotoğraf çekmek için özel alanlara sahiptir. Yemek yerken ya da zengin bir kahvaltı yaparken bölge manzarasını da içine alacak şekilde güzel pozlar yakalayabilirsiniz.

Fotoğraf çekmek için uygun alanlardan biri de piknik alanlarıdır. Bölgede piknik yapabileceğiniz çok sayıda alan vardır. Yeşillikler ve doğa manzarası eşliğinde güzel pozlar yakalayabilir, bol oksijen içinde kendinizi bulabilirsiniz.

Maşukiye gezisine kendi özel aracınızla gidebileceğiniz gibi İzmit şehir merkezine 20 km, İstanbul merkeze ise 120 km mesafede olan Maşukiye'ye özel tur şirketleri ile de gidebilirsiniz. Bölgedeki tüm güzellikleri görmek adına özel aracınızla Maşukiye'ye gitmek çok daha mantıklı olacaktır.