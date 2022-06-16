Maşukiye Nerede? Maşukiye Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Maşukiye gezmeyi seven birçok kişinin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Kocaeli'ne yakın bir mesafede bulunan Maşukiye'ye ulaşabilmek için farklı ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz. Her yıl tatil ve gezi dönemlerinde en çok ziyaret edilen alanlar arasında bulunuyor. Bu bakımdan Maşukiye nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Maşukiye Nerede?

Maşukiye, Kocaeli'ne bağlıdır. Kartepe ilçesinde bulunan önemli bir yerleşim bölgesi olduğu söylenebilir. Kocaeli'ne yaklaşık olarak 20 km mesafede bulunuyor. Soğuksu ve Çınarlı adı verilen iki mahalleden oluşan bir yerdir. Aynı zamanda Sapanca Gölü ile Kartepe arasında yer alıyor. Maşukiye'ye gidebilmek için farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Maşukiye 1864 senesinde gerçekleşen Kafkas Rus Savaşı sırasında gelen Öçbe Murat ve Çerkezler tarafından kurulmuştur. Köyün çok eski dönemlerdeki ismi ise Voçbe Hable'dir. Geçmişi olan bu yer günümüze aşık anlamına gelen Maşuk kelimesinden türetilen Maşukiye adı ile anılmaktadır. Osmanlı mimarisine özgü olarak yapılan bazı konaklar hala varlığını koruyor.

Kültürel anlamda zengin bir yer olması hemen herkesin oldukça ilgisini çekiyor. 93 Harbinde Batum'dan gelen Mahbe isminde bir grup da yine buraya yerleşmiştir. Tarihten bu yana oldukça göç alan yerler arasında bulunmaktadır.

Maşukiye Nereye Bağlı?

Maşukiye Kocaeli şehrine bağlı bir yerleşim yeridir. Burası Kartepe ilçesinin önemli yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Dört mevsim farklı güzellikleri ile öne çıkan yerleşim yeri son yıllarda turizm açısından oldukça dikkatleri üzerine çekiyor. Buraya yakın olan turistik yerler arasında Kartepe Kayak Merkezi, Sapanca Bungalov Evler ve Sapanca Gölü de yer alıyor. İzmit'e ise yaklaşık olarak 20 kilometre mesafede bulunuyor. Aynı zamanda organik ürünleri ve alabalık restoranları ile dikkati çekiyor.

Kartepe Maşukiye Nasıl Gidilir?

Maşukiye'ye gitmek istiyorsanız farklı güzergahlardan ulaşım sağlayabilmek mümkün oluyor. Ulaşım için hem karayolu hem de demiryolu tercih edilebilir. Bunun yanında E-5 ya da TEM otoyolu da kullanılabilmektedir. Kişiler toplu taşıma araçları ile bölgeye ulaşabilecekleri gibi kendi özel araçlarıyla da ulaşım sağlamaları mümkün olmaktadır.

Maşukiye Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Kartepe'ye bağlı bir yerleşim yeri olan Maşukiye Kocaeli ile arasında 20 km mesafe olan bir yerdir. Bu bölgede aynı zamanda Soğuksu ve Çınarlı adı verilen iki farklı mahalle bulunuyor. Buraya gidebilmek için karayolunu tercih edebilirsiniz.

Aynı zamanda demiryolu ile ulaşabilmek de mümkündür. Ankara, Bolu ve İstanbul gibi illerden gelmeyi düşünüyorsanız TEM otoyolunu kullanmanız gerekiyor. İlk olarak Kocaeli'ne gelmeli ve buradan da Adapazarı'na dönerek Sapanca sapağına ulaşmanız gereklidir. 10- 15 dakika daha ilerlediğinizde rahatlıkla Maşukiye'ye ulaşmanız mümkündür.