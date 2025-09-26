Matbaa deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 04.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan, 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Matbaa deposu olduğu öğrenilen dükkanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Depoda bulunan gazete, dergi ve koli bantlarından yükselen alevler, çevreyi siyah dumanla kapladı. Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin mücadelesiyle yangın, yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.