Matlaşan Fayanslar Nasıl Parlatılır? Matlaşmış Tuvalet ve Banyo Fayansı Parlatma Yöntemleri

Matlaşan fayanslar nasıl parlatılır, bunu yapmak için çevre dostu doğal malzemeler kullanılabilir. Deterjan dışında matlaşan fayanslar neyle parlatılır diye soranlar, sirkeden, limondan ve karbonattan yararlanabilir. Matlaşan tuvalet ve banyo fayansı parlatma yöntemleri çamaşır suyundan ibaret değildir. Neredeyse sıfır kimyasal ile temizlenip parlatılabilir. Peki, banyo ve tuvaletteki fayanslar nasıl parlatılır?

Matlaşan Fayanslar Nasıl Parlatılır?

Banyo, tuvalet, mutfak ve hatta balkonlardaki fayansların temizliği oldukça emek isteyen bir iştir. Derz aralarının temizliğinden yüzeyin parlamasına kadar ayrı birkaç temizlik ürünü kullanmak gerekebilir. Çamaşır suyu ile nitrik asit gibi sağlığa zararlı ve hatta oldukça tehlikeli maddeleri tercih etmektense, sirke, limon, tuz ve karbonat gibi sıfır kimyasal içeren ve atık çıkarmayan ürünleri kullanmak daha yararlıdır. Her evde bulunan ve az maliyetle sahip olunan bu malzemeler, fayansları parlatmak için de kullanılabilir.

1.Bir sprey şişesinde sirkeli su karışımı yapıldıktan sonra fayansların üzerine sıkılmalıdır. Yaklaşık 10-15 dakika bekletildikten sonra sünger veya fırça ile yüzey iyice ovalanmalıdır. Daha sonra suyla durulanmalı ve temiz bir bez ile kurulanmalıdır. Bu nokta önemlidir, çünkü yüzeyler ıslak bırakılırsa su lekeleri oluşabilir.

2.Limon, içindeki doğal asitler nedeniyle iyi bir yağ çözücüdür. Fayanslar üzerinde biriken kiri ve yağı temizlemek için limonla ovmak etkilidir. Temizlenecek bölgeyi 15-20 dakika boyunca ovmak ve daha sonra suyla yıkamak, hem temizlenmesini hem de parlamasını sağlar.

3.Fayans temizliği yaparken kullanılan süngere veya fırçaya biraz karbonat ile tuz dökmek oldukça etkilidir. Bu şekilde 10-15 dakika ovduktan ve duruladıktan sonra fark açıkça görülebilir.

Fayans Temizliğinde Hangi Ürünler Kullanılır?

Bulaşık deterjanı iyi bir yüzey temizleyicidir. İçindeki güçlü bileşenler sayesinde yağı ve kiri yok etmeye yardımcı olur. Fayansları silmek için su ve bulaşık deterjanı karışımı kullanarak parlatmak mümkündür.

Çamaşır suyu kullanmadan temizlik yapmayanlar için bu ürünün etkisini ikiye katlayacak bir yöntem bulunur. Karbonat ile çamaşır suyundan bir macun yapılır ve fayanslar bununla 10-15 dakika boyunca ovulursa, sonuç oldukça temiz ve parlak olur. Fayanslar ne şekilde temizlenirse temizlensin, duruladıktan sonra su lekeleri kalmaması için mutlaka kurulanmalıdır.