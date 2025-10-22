Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılıktan “karara itiraz” açıklaması

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada yaklaşık dokuz ay süren yargılama süreci tamamlandı.
Olayın ardından iki çocuk sanık "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, iki çocuk ise "yardım etme" suçlamasıyla yargılanmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Soruşturma kapsamında, suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında kamu davası açılan diğer sanık çocuklar A.Ö. ve M.A.D. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildiği hatırlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, beraat kararına ilişkin yasal yollara başvurulacağı da vurgulandı.
"GEREKLİ YASAL BAŞVURUYU YAPACAĞIZ"
Açıklamada, "Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf kanun yolu süresi dolmadan ivedilikle yasal başvuru yapılacaktır" denildi.
İTİRAZ SÜRECİ TAKİP EDİLECEK
Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın başından bu yana büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü, Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili adaletin tam anlamıyla sağlanması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.
Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.