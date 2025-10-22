Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılıktan “karara itiraz” açıklaması

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında, suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiasıyla haklarında kamu davası açılan diğer sanık çocuklar A.Ö. ve M.A.D. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildiği hatırlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, beraat kararına ilişkin yasal yollara başvurulacağı da vurgulandı.