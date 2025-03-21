Mattia Ahmet Minguzzi vefatının 40’ıncı gününde Mevlid Programı ile anıldı

Kadıköy'de canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, vefatının 40'ıncı gününde ailenin ikamet ettiği Bahçelievler'de anıldı. Mattia Ahmet Minguzzi için İstanbul Şehitleri Caddesi'nde bulunan camide saat 18.30'da başlayan programda Mevlid-i Şerif okundu, Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mevlid programın ardından iftar programı düzenlendi. Genç yaşta hayatını kaybeden Mattia Ahmet'i anmaya gelenler, dualar ederek aileye taziyelerini iletti.

Anma programında duygusal anlar yaşandı. Ayakta durmakta zorlanan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, akrabalarının desteğiyle törene katıldı. Cami avlusunda, oğlunun kaykayıyla resmedildiği billboardu görünce gözyaşlarına boğulan anne, anneanne Aynur Akıncılar ve teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile fotoğrafın önünde dakikalarca ağladı. Oğlunun fotoğrafına sarılarak öpen anne, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Baba Andrea Minguzzi ise İtalya'da düzenlenen taziye programına katıldığı için törende bulunamadı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bit pazarında, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla bulunuyordu. Burada bir kişi tarafından beş yerinden bıçaklanmış bir kişi tarafından da darp edilmişti. 14 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ANNE "O EVE GİREMEM" DEDİ, AİLE BAHÇELİEVLER'E TAŞINDI

Minguzzi ailesi, baba Andrea Minguzzi'nin işi nedeniyle Şişli'de yaşıyordu. Ancak oğlunun kaybının ardından büyük bir acı yaşayan anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, yaşadıkları eve bir daha adım atmak istemediğini belirterek ailenin anneannenin yaşadığı Bahçelievler'e taşındığı kaydedildi.

İftar sonrası konuşma yapmak için kürsüye davet edilen Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe de yaptığı konuşmada, evlat acısının en büyük acı olduğunu belirterek "Ahmet'in cennette bize gülümsediğine inanıyorum. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İSMİ BİR KAYKAY PARKINA VERİLECEK

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, programda yaptığı konuşmada, 14 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet'i anarak ailesine başsağlığı diledi. Konuşmasında, Ahmet'in ailesi ve sevdiklerinin derin üzüntü içinde olduğunu belirten Bahadır, böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Ahmet'in anısını yaşatmak için Bahçelievler'de bulunan kaykay parkına onun adının verileceğini açıklayan Bahadır, parkın isminin 'Mathia Ahmet Minguzzi Skate Park' olarak değiştirileceğini söyledi. Ayrıca, Ahmet'in babasının isteği üzerine Bahçelievler Gençlik Orkestrası tarafından bir anma konseri düzenleneceğini belirtti.

"EMSAL KARAR BEKLİYORUZ"

Ahmet'in annesi Yasemin Akıncı'nın kuzeni Ayşenur Afyon, yaşanan acının hala şokunu yaşadıklarını belirterek "Ahmet bana 'küçük annem' derdi, çok vakit geçiriyorduk. Bugün neden buradayız, neden bunları yaşıyoruz, hala anlamakta zorlanıyoruz ama bir yandan da adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Hayatın gerçekleri var ve dimdik ayakta durmak zorundayız" dedi. 10 Nisan'daki davada emsal bir karar beklediklerini vurgulayan Afyon, bu süreçte birçok avukat ve milletvekili ile görüştüklerini belirtti. Afyon "İstediğimiz, faillerin bir yetişkin gibi yargılanması. Bu herhangi bir baklava çalmaya ekmek çalmaya benzemiyor; Küçücük bir çocuğun kocaman bir hayatı çalındı" diye konuştu.

Afyon, ülkede benzer olayların sık yaşandığını ve yeni bir yasa çıkmasının Ahmet'i geri getirmeyeceğini ancak gelecekte çocukları koruyacak bir adım olacağını söyledi. Kamuoyu oluşturarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Afyon, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ahmet'in ananesi Aynur Akıncılar, gözyaşları içinde programı takip etti. Ahmet'in mezarının sürekli insanlar tarafından ziyaret edildiğini belirten Aynur Akıncılar, konuşmakta zorluk çekti. Komşusu, İtalyan asıllı Marina Zarina Gravina ise üzüntüsünü dile getirerek, "Ahmet bizim elimizde büyüdü, çok üzgünüz. Annesinin canı yanıyor, inşallah en uygun cezayı alırlar" ifadelerini kullandı.

"10 NİSAN'DA HERKESİ ANADOLU ADLİYESİ'NE BEKLİYORUZ"

Teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, 10 Nisan'da Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşma günü herkesi desteğe çağırdı, İyiyazıcıoğlu "İnşallah en uygun cezayı alırlar, başkada bir şey diyemiyoruz. Söyleyecek bir şey yok, çok zor ayakta duruyoruz. Çocuk mahkemesine sevk edilmesi söz konusu olabilir ama en başından beri aynı şeyi söylüyoruz; bu bir cinayet, niteliği niceliği olmamalı. En üstten, indirimsiz şekilde ceza almalarını istiyoruz" dedi.