Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesini tehdit etmişti: O sanık hakim karşısında!

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen Mehmet E.U.'nun (34) yargılanmasına başlandı. Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet E.U. katılmazken, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi ile tarafların avukatları hazır bulundu.
"BU EYLEM DE DİĞER TEHDİTLERİN BİR PARÇASIDIR"
Duruşmada beyanda bulunan müşteki anne Minguzzi, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Ailenin avukatı Ersan Barkın'ın, sanığın cezalandırılmasını talep ettiği beyanında, "Takma isimli bir anonim hesaptan mağdur Minguzzi yüzlerce tehdit eylemine maruz kaldı. Bu eylemde, diğer tehditlerin bir parçasıdır. Suça konu paylaşımın bağımsız bir paylaşım olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Savunma yapan sanık avukatı ise, sanığın paylaşımı yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını belirterek, eylemin tehdit içermediğini aktardı ve sanığın beraatını talep etti.
DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlayabilmesi için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
"TEHDİTLERİN CEZASIZ KALMAYACAĞINI GÖSTERİR BİR ÖRNEK"
Duruşma öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yapan ailenin avukatı Ersan Barkın, "Biz elim bir hadiseyle karşılaştık. Millet olarak evladımızı kaybettik. Minguzzi ailesi, Türkiye'de evlatları ölmesin diye mücadele etti. İlgilendiğimiz şey, yalnız kalmadığımızı, bu ülkede bir devletin olduğunu, bu tehditlerin hiç değilse cezasız kalmayacağını gösterir bir örnek olarak bu davanın açılmış olması kıymetliydi" dedi.
İDDİANAMEDEN:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi 'müşteki' Mehmet E.U. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesaplarında ve posta hesaplarına, müştekinin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda maktulün vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceği şeklinde tehditlerde bulunulduğu aktarıldı.
İddianamede, "Salvatore Guiliano" isimli sosyal medya hesap kullanıcısı şüpheli Mehmet E.U.'nun Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025 tarihinde paylaştığı, suç bildiren ifadeler kullandığı vurgulandı. Bu kapsamda şüphelinin, maktulün vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda bulunacağından bahisle yeni nesil suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehditte bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Şüpheli Uyan'ın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Şüpheli, "Paylaşım benim tarafımdan yapıldı. Bundaki amacım, müştekinin yazıp sattığı kitabı normal fiyatından fazla imza günlerinde sattığı için onu eleştirmekti. Yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım" dedi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet E. U. hakkında, 'var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.