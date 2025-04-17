MAÜ’de “Siyonizme Karşı Cesaret Ödülleri” ikinci kez sahiplerini buldu

Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve siyonist rejime karşı sergilediği net duruşla bilinen Mardin Artuklu Üniversitesi, bu yıl da "Cesaret Ödülleri" programıyla; Siyonist rejimin küresel ölçekte oluşturduğu her türlü baskı ve yaptırıma boyun eğmeden, adaleti yüksek sesle dile getiren ve Filistin halkının haklarını savunan basın kuruluşları, gazeteciler, akademisyenler, spor camiası temsilcileri, devlet yetkilileri ve bireyleri onurlandırdı.

Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından çok sayıda önemli isim, akademisyen, diplomat, başkonsolos, medya mensubu, sivil toplum kuruluşlarının genel başkan ve temsilcileri ile öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"Dünyanın Cesarete İhtiyacı Var" mottosuyla düzenlenen törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar şu ifadeleri kullandı: "Siyonist üniversiteler ve bilim insanları, işgalin ve soykırımın fikrî altyapısını inşa ediyor. Etik dışı bir şekilde Filistinlilerin etnik temizliğini rasyonalize ediyorlar. Bu durum artık yalnızca akademik bir sorun değil, tüm insanlık için ontolojik bir tehdittir. Bu nedenle Mardin Artuklu Üniversitesi olarak akademik sessizliği bozmak ve hakikatin sesi olmak için yola çıktık. Adına 'Epistemik Aksa Tufanı' dediğimiz bir hareket başlattık. Cesareti, vicdanı ve irfanı esas alan bir bilim anlayışı inşa etmeye çalışıyoruz. Bugün burada, Siyonizm'e karşı durabilen kişi ve kurumları onurlandırmak için düzenlediğimiz 'Cesaret Ödülleri' programı ile suskunluk karşısında direnişi desteklemek ve ilmin izzetini korumak adına önemli bir adım atıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ödülleri, bu yıl daha geniş bir çerçevede ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkısıyla sürdürüyoruz. Ancak bu yıl vurgulamak istediğim önemli bir fark var: Cesaretin gerçek kaynağı Gazze'dir. Bizim verdiğimiz ödüller, Gazze halkının sergilediği eşsiz cesaretin sadece bir yansımasıdır."

Prof. Dr. Özcoşar, üniversitelerin Siyonist söylemleri meşrulaştıran ve eleştirileri susturan yapılara dönüştüğüne dikkat çekerek, akademide oluşturulan korku atmosferinin akademisyenler üzerinde travmatik bir baskı oluşturduğunu ve vicdanların esir alındığını belirtti. Akademinin, Aksa Tufanı'nı doğuran cesaretle, şevkle, heyecanla ve şehadet aşkıyla "epistemik bir tufan"a ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özcoşar, korkudan arınmış, vicdanı ve cesareti rehber edinen bir akademik duruşa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Cesaret Ödülleri, devletler, akademi, medya, öğrenci ve spor olmak üzere beş farklı alanda verildi.

Cesaret Ödülleri takdim töreninde devletler nezdinde; Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Halkına, akademi alanında; Prof. Dr. Abdulfettah El-Awaisi'ye, Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi'ye, acil tıp uzmanı ve akademisyen olan Prof. Dr. Mads Gilbert'a, medya kuruluşları ve basın mensupları nezdinde; Al Jazeera haber kanalına, Anadolu Ajansına, Haber Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a ve CNN Türk Program Sunucusu Fulya Öztürk'e, öğrenciler nezdinde; Ayşenur Ezgi Eygi'ye, Spor nezdinde; Celtic Futbol Takımı Taraftar Grubu "Yeşil Tugay"a Cesaret Ödülleri takdim edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti adına Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi H.E Ms Dipuo Letsatsi-Duba ve İspanya Halkı adına İspanya Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Gilberto Terente Cesaret Ödülünü aldı. Al Jazeera haber kanalı adına Al Jazeera Türkiye Ofisi Prodüktörü Nidal Bilgay Siyam ve Anadolu Ajansı adına AA Diyarbakır Bölge Müdürü Sema Kaplan Cesaret Ödülünü aldı.

Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi adına Akademisyen Sadık Şehidoğlu Cesaret Ödülünü aldı. Ayşenur Ezgi Eygi ve ailesi adına kuzeni Bahar Tıkkın Cesaret Ödülünü aldı. Celtic Futbol Takımı Taraftar Grubu adına temsili olarak Ali Ceylan Cesaret Ödülünü aldı. Törende, programa fiziken katılamayan ödül sahipleri Prof. Dr. Rashid İsmail Khalidi, Prof. Dr. Mads Gilbert ve Celtic Taraftar Grubu gönderdikleri video mesajlarla Mardin Artuklu Üniversitesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Sempozyumun ardından, tüm katılımcılarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekildi.