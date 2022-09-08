Mauro İcardi kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Mauro İcardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?





Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.

Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.

Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.