Haberler Yaşam Haberleri Mauro İcardi kimdir? Galatasaraylı futbolcu Mauro İcardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 19:32 Son Güncelleme: 16.9.2022 19:32

Mauro İcardi kimdir? Galatasaraylı futbolcu Mauro İcardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray Futbol Kulübü’nün sezon başında renklerine bağladığı ve bugün Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılı formayla yedeklerde ilk resmi maçına çıkan Mauro İcardi ile ilgili bilgiler merak edilerek “Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?” şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Merak konusu olan Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Mauro İcardi kimdir? Galatasaraylı futbolcu Mauro İcardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Mauro İcardi ile ilgili detaylar bugün Galatasaray formasıyla yedeklerde ilk resmi maçına çıkmasının ardından merak edilerek futbolseverler tarafından "Mauro İcardi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

MAURO İCARDİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mauro İcardi kimdir? sorusu yanıtları ve biyografik detaylar şöyle;



MAURO İCARDİ KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.



Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.



Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.



Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.



Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

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Mauro İcardi kimdir? Galatasaraylı futbolcu Mauro İcardi kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
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