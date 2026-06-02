Mavi Ay büyüledi

Gökyüzü tutkunları, mayıs ayının son gününde nadir görülen bir görsel şölene tanıklık etti. Aynı ay içinde ikinci kez gökyüzünü süsleyen dolunay 'Mavi Ay' olarak adlandırılırken bu kez "Mikro Ay" özelliği de taşıdı. Ay, dolunay evresine ulaştıktan yalnızca bir gün sonra yörüngesindeki en uzak noktaya ulaştı. Bu konum ise Ay'ın Dünya'dan bakıldığında normalden daha küçük görünmesine neden oldu. 'Mavi Ay' her 2 veya 3 yılda bir meydana gelirken bir sonraki 'Mikro Ay' gelecek ay yaşanacak. Ancak Mavi Ay ve Mikro Ay evresi, 2053 yılına kadar bir daha aynı güne denk gelmeyecek.

GALATA KULESİ'YLE AYNI KAREDE

İstanbul'da Galata Kulesi ile aynı kareye giren dolunay, Bursa'da Uludağ silüeti üzerinde yükseldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde oluşan yakamoz dikkat çekerken Van ve Balıkesir'de de dolunayın tarihi yapılar ve camilerle birlikte görüntülenmesi kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Uzmanlar, Mavi Ay'ın astronomik açıdan özel bir zamanlama olayı olduğunu, ancak diğer dolunaylardan fiziksel olarak farklı bir görünüm taşımadığını belirtse de gökyüzü gözlemcileri ve fotoğrafçılar için ayrı bir önem taşıyor.