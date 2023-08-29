SÜPER MAVİ AY ne zaman 2023, saat kaçta? Yılın en büyüğü ve en parlağı! Mavi ay nedir, etkileri neler, Türkiye’den izlenecek mi?

Mavi ay nedir, neden olur, burçlara etkisi nedir soruları yanıt arıyor. Yılın son görkemli gök olayları arasında yer alan dolunay için NASA kaynakları da takip ediliyor. Normal dolunaya göre daha parlak ve büyük olarak kaydedilen mavi ay ne zaman 2023, saat kaçta görülecek soruları trend aramalar arasında yerini aldı. Bilimsel kaynaklara göre her iki ila üç yılda bir meydana gelen doğa olayı görsel bir şölen sunacak. İşte, mavi ay etkileri ve oluşumu…
MAVİ AY NEDİR?
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.
Mavi Ay, Türkiye saatiyle 04:36'da zirveye ulaşacak. Mavi ay sırasında gökyüzüne bakanlar Satürn'ü de görebilecek.
AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR?
Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.