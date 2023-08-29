SÜPER MAVİ AY ne zaman 2023, saat kaçta? Yılın en büyüğü ve en parlağı! Mavi ay nedir, etkileri neler, Türkiye’den izlenecek mi?

Mavi ay nedir, neden olur, burçlara etkisi nedir soruları yanıt arıyor. Yılın son görkemli gök olayları arasında yer alan dolunay için NASA kaynakları da takip ediliyor. Normal dolunaya göre daha parlak ve büyük olarak kaydedilen mavi ay ne zaman 2023, saat kaçta görülecek soruları trend aramalar arasında yerini aldı. Bilimsel kaynaklara göre her iki ila üç yılda bir meydana gelen doğa olayı görsel bir şölen sunacak. İşte, mavi ay etkileri ve oluşumu…