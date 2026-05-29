Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? Gökyüzünde Mavi Ay Etkisi Başlıyor!

2026 MAVİ AY NE ZAMAN?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi izlenebilecek. Nadir görülen bu dolunay, ay takvimi döngüsü nedeniyle aynı ay içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay olarak tanımlanıyor.

Mayıs ayının ilk dolunayı ayın başlarında tamamlanırken, ayın son gecesinde ortaya çıkacak dolunay gökyüzünde daha belirgin ve etkileyici bir görünüm sunacak.