Haberler Yaşam Haberleri Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? Gökyüzünde Mavi Ay Etkisi Başlıyor!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:04

2026 yılının en gözde gökyüzü olaylarından biri olmaya aday olan “Mavi Ay” için geri sayım başladı. Gökyüzündeki bu etkiyi izlemek isteyenler, “Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?” sorusunu heyecanla araştırıyor. Böylece doğa olaylarını yakından takip edenler için dolunay hakkındaki bilgiler ön plana çıktı.

Gökyüzü tutkunlarının gündeminde, Mayıs ayının son günlerinde zirve noktasına ulaşacak olan dolunay yer alıyor. Ay'ın Dünya'ya olan konumu nedeniyle çıplak gözle netlikte izlenebilecek olan bu doğa olayı, Türkiye'den de rahatlıkla görülebilecek. Böylece dolunay süreci ön plana çıkarken heyecanlı bekleyiş başladı.

2026 MAVİ AY NE ZAMAN?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi izlenebilecek. Nadir görülen bu dolunay, ay takvimi döngüsü nedeniyle aynı ay içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay olarak tanımlanıyor.

Mayıs ayının ilk dolunayı ayın başlarında tamamlanırken, ayın son gecesinde ortaya çıkacak dolunay gökyüzünde daha belirgin ve etkileyici bir görünüm sunacak.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

31 Mayıs 2026 tarihinde yaşanacak Mavi Ay olayı, uygun hava koşullarının sağlanması halinde Türkiye'nin tüm bölgelerinden net bir şekilde görülebilecek. Gökyüzü meraklıları için bu doğa olayı, yılın en dikkat çekici anlarından biri olacak.

BİR SONRAKİ MAVİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılındaki Mavi Ay'ın ardından bu gökyüzü olayı kısa sürede tekrar etmeyecek. Takvim hesaplamalarına göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde meydana gelecek. Böylece bu nadir gökyüzü olayı, 2028 yılının son gecesinde yılbaşı atmosferiyle birlikte yeniden gözlemlenmiş olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

