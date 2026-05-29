Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? Gökyüzünde Mavi Ay Etkisi Başlıyor!

Gökyüzü tutkunlarının gündeminde, Mayıs ayının son günlerinde zirve noktasına ulaşacak olan dolunay yer alıyor. Ay'ın Dünya'ya olan konumu nedeniyle çıplak gözle netlikte izlenebilecek olan bu doğa olayı, Türkiye'den de rahatlıkla görülebilecek. Böylece dolunay süreci ön plana çıkarken heyecanlı bekleyiş başladı.
Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi izlenebilecek. Nadir görülen bu dolunay, ay takvimi döngüsü nedeniyle aynı ay içinde ikinci kez gerçekleşen dolunay olarak tanımlanıyor.
Mayıs ayının ilk dolunayı ayın başlarında tamamlanırken, ayın son gecesinde ortaya çıkacak dolunay gökyüzünde daha belirgin ve etkileyici bir görünüm sunacak.
2026 yılındaki Mavi Ay'ın ardından bu gökyüzü olayı kısa sürede tekrar etmeyecek. Takvim hesaplamalarına göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 tarihinde meydana gelecek. Böylece bu nadir gökyüzü olayı, 2028 yılının son gecesinde yılbaşı atmosferiyle birlikte yeniden gözlemlenmiş olacak.