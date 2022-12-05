Mavi Rus Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Mavi Rus Kedisi (Russian Blue) Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Mavi Rus Kedisi özellikleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Mavi Rus Kedisi ne kadar yaşar ve Mavi Rus Kedisi çok tüy döker mi sorularına da cevap bulabilirsiniz. Ayrıca evinizde kedi beslemek istiyorsanız Mavi Rus Kedisi bakımı zor mu şeklinde küçük bir araştırma yapmanız da gerekir. Russian Blue neleri sever konusu da üzerinde durulması gereken bir husustur. Russian Blue hareketli mi ve uysal mı sorularının cevabı yazımızın devamında.

Mavi Rus Kedisi Özellikleri

Mavi Rus Kedisi, soğuk ve hastalıklara karşı dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir kedi türüdür. Bunun yanında yemyeşil gözleri dikkat çeker. Fiziksel güzelliği dikkat çeken bu kedi, adından da anlaşıldığı üzere daha çok Rusya ve çevresinde beslenir. Rusya kökenli olan bu kedilerin tüy yapıları da bölgenin sert iklim yapısına uygundur. Bu nedenle soğuğa karşı son derece dayanıklıdırlar.

Mavi Rus Kedisinin dünyaya yayılması ise 19. YY'da İngiliz denizciler tarafından Avrupa'ya götürülmesi ile başlamıştır. Kedi, adını mavi renge çalan koyu tüylerinden almıştır. Zekâsı ve cana yakınlığı ile ön plana çıkan bu kedi aynı zamanda iyi bir oyuncudur. Cana yakın olmasına rağmen bu kedilerin eğitilme konusunda son derece inatçı olduğu dikkat çeker. Çünkü bu kediler bağımsız bir ırktır.

Mavi Rus Kedisi Bakımı Zor Mu?

Mavi Rus Kedisinin bakımının zor olup olmadığı konusunda karar verirken kedinin özelliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu kapsamda söz konusu kedinin aşağıdaki özelliklerini dikkate almanız gerekir.