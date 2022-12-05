Haberler Yaşam Haberleri Mavi Rus Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Mavi Rus Kedisi (Russian Blue) Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?
Giriş Tarihi: 5.12.2022 16:26 Son Güncelleme: 5.12.2022 16:26

Mavi Rus Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Mavi Rus Kedisi (Russian Blue) Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Mavi Rus Kedisi özellikleri, kedi meraklıları tarafından araştırılan konulardan biridir. Mavi Rus Kedisi ne kadar yaşar diye merak ediyorsanız da öncelikle kedinin özelliklerini bilmeniz gerekir. Bunun yanında Mavi Rus Kedisi bakımı zor mu ya da Mavi Rus Kedisi çok tüy döker mi soruları da merak edilir. Araştırmanızda Russian Blue neleri sever konusu da araştırılır. Russian Blue hareketli mi ve uysal mı gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Mavi Rus Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Mavi Rus Kedisi Russian Blue Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?

Mavi Rus Kedisi özellikleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Mavi Rus Kedisi ne kadar yaşar ve Mavi Rus Kedisi çok tüy döker mi sorularına da cevap bulabilirsiniz. Ayrıca evinizde kedi beslemek istiyorsanız Mavi Rus Kedisi bakımı zor mu şeklinde küçük bir araştırma yapmanız da gerekir. Russian Blue neleri sever konusu da üzerinde durulması gereken bir husustur. Russian Blue hareketli mi ve uysal mı sorularının cevabı yazımızın devamında.

Mavi Rus Kedisi Özellikleri

Mavi Rus Kedisi, soğuk ve hastalıklara karşı dayanıklılığı ile ön plana çıkan bir kedi türüdür. Bunun yanında yemyeşil gözleri dikkat çeker. Fiziksel güzelliği dikkat çeken bu kedi, adından da anlaşıldığı üzere daha çok Rusya ve çevresinde beslenir. Rusya kökenli olan bu kedilerin tüy yapıları da bölgenin sert iklim yapısına uygundur. Bu nedenle soğuğa karşı son derece dayanıklıdırlar.

Mavi Rus Kedisinin dünyaya yayılması ise 19. YY'da İngiliz denizciler tarafından Avrupa'ya götürülmesi ile başlamıştır. Kedi, adını mavi renge çalan koyu tüylerinden almıştır. Zekâsı ve cana yakınlığı ile ön plana çıkan bu kedi aynı zamanda iyi bir oyuncudur. Cana yakın olmasına rağmen bu kedilerin eğitilme konusunda son derece inatçı olduğu dikkat çeker. Çünkü bu kediler bağımsız bir ırktır.

Mavi Rus Kedisi Bakımı Zor Mu?

Mavi Rus Kedisinin bakımının zor olup olmadığı konusunda karar verirken kedinin özelliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu kapsamda söz konusu kedinin aşağıdaki özelliklerini dikkate almanız gerekir.

  • Kedinin anavatanı Rusya'dır.
  • Cam gibi yeşil renkli gözlere sahip olan bu kedi çok dikkat çekicidir.
  • Çıkık elmacık kemiği olan kedinin çene yapısı oldukça sağlamdır.
  • Soğuğa dayanıklı olan kedi, çift kat tüy yapısına sahiptir.
  • Kulak bölgesindeki tüyler daha az olduğundan kulakları şeffaf gibi görünür.
  • Orta büyüklükte bir kedi ırkıdır.
  • Bacak yapısı kaslı ve uzundur.
  • Kuyruk yapıları diğer kedilere nazaran uzundur.
  • Yetişkin Mavi Rus Kedilerinin ağırlığı 5 kg'a kadar ulaşır.
  • Genel anlamda insanlarla bağı güçlü olsa da yabancılara karşı yakın durmaz.
  • Çok fazla miyavlamaz.
  • Günümüzde yaşayan en zeki kedi türlerinden biridir.
  • Hareketli bir kedi türü olmasa da kendisi ile oynanmasını çok sever.
  • Son derece şefkatli, nazik ve sabırlı bir kedidir.
  • Ortalama 15 yıl ömre sahiptir. İyi bir bakım ile bu sürenin 25 yıla kadar çıktığı görülür.

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Mavi Rus Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Mavi Rus Kedisi (Russian Blue) Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Kadar Büyür?
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